Ana Clara - Reprodução do Instagram

Ana ClaraReprodução do Instagram

Publicado 11/06/2026 08:27

Rio - Ana Clara curte uns dias de férias em Sardenha, uma ilha do mar Mediterrâneo, e compartilhou alguns registros dos momentos de lazer com os seguidores do Instagram, nesta quarta-feira (10). Em algumas imagens, a apresentadora do "Estrelas da Casa" aparece de biquíni preto em meio às belezas naturais da região. O corpão dela chamou a atenção dos internautas.

fotogaleria

Ana também publicou fotos mostrando as ruas do local, o que comeu e até em uma loja. "Primeiro dia de Sardenha. Capriccioli - Porto Cervo - Zumma", escreveu a artista na legenda.

Não demorou muito para ela receber uma chuva de elogios. "Linda", afirmou um admirador da apresentadora. "Maravilhosa", comentou outro. "Gostosa", opinou uma terceira pessoa. Outros comentários como "um espetáculo de mulher", "esse corpo senhor" e "perfeita" também foram publicados.