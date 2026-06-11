Gil do Vigor ganha homenagem da mãe com referência a 'basculho' durante formatura nos EUA - Reprodução Instagram

Gil do Vigor ganha homenagem da mãe com referência a 'basculho' durante formatura nos EUAReprodução Instagram

Publicado 11/06/2026 22:54

Rio - Gil do Vigor celebrou nesta quinta-feira (11) a conclusão de mais uma etapa de sua trajetória acadêmica nos Estados Unidos. O economista participou da cerimônia de formatura da University of California, em Davis, na Califórnia, acompanhado da mãe, Jacira Santana.

A homenagem da matriarca chamou a atenção nas redes sociais. Para prestigiar o filho, ela levou um cartaz com uma mensagem que fazia referência ao famoso bordão "basculho", popularizado por Gil durante sua participação no BBB 21. "Além de não perder para basculho, você só dá orgulho. Parabéns, doutor Gil do Vigor", dizia a placa.

Em entrevista recente ao "Mais Você", Gil falou sobre a emoção de concluir o PhD e destacou a importância de ter a mãe presente nesse momento. O ex-BBB também revelou que recebeu um convite para atuar como professor visitante da Universidade de Chicago, uma das instituições mais prestigiadas dos Estados Unidos.

Ao comentar a conquista, ele ressaltou a importância da educação e disse sentir orgulho de representar o Nordeste brasileiro no meio acadêmico internacional.