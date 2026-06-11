Jonas Sulzbach revela o que fará com mansão construída ao lado de Mari Gonzalez após términoReprodução Instagram
A residência começou a ser planejada quando o casal ainda estava junto e, segundo Jonas, manteve praticamente todas as características definidas no início da obra.
"Essa é exatamente a casa que construí junto com a Mari desde a compra do terreno. Ficou como a gente planejou desde o início. Tivemos algumas questões, mas foram atrasos de obra, não mudanças", afirmou.
Mesmo após a separação, anunciada há cerca de três anos, os dois decidiram seguir com a construção até a conclusão. De acordo com o influenciador, interromper a obra nunca esteve nos planos do ex-casal.
"Em nenhum momento a gente pensou em desistir de continuar a obra. Desde que separou, estava decidido continuar, independentemente do tempo que fosse levar", disse.
Jonas também explicou o que acontecerá com o imóvel agora que a construção chegou ao fim.
"A casa vai ser alugada ou vendida. Na metade da obra, a gente se separou, mas decidimos juntos continuar a casa. Era algo que a gente queria muito, não teria por que parar pelo fato de a gente ter se separado. A gente tem uma relação muito tranquila, muito bacana. Não vou morar lá. A Mari também não vai", contou.
O empresário definiu a conclusão do projeto como a realização de um objetivo compartilhado.
"Objetivo cumprido, da minha parte e tenho certeza que da Mari também. É um sonho construir essa casa. Não é fácil construir do zero. Obra é muito complicada. O objetivo que a gente tinha lá atrás foi concluído. A casa está maravilhosa", declarou.
Entre os ambientes favoritos da residência, Jonas destacou a suíte principal e o espaço gourmet, ambos com vista para a mata ao redor da propriedade.
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