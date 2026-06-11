Jonas Sulzbach revela o que fará com mansão construída ao lado de Mari Gonzalez após término - Reprodução Instagram

Jonas Sulzbach revela o que fará com mansão construída ao lado de Mari Gonzalez após términoReprodução Instagram

Publicado 11/06/2026 17:40

Rio - Após quatro anos de obras, Jonas Sulzbach finalmente concluiu a construção da mansão idealizada ao lado de Mari Gonzalez durante o relacionamento. Agora, com o projeto finalizado, o ex-BBB revelou que o imóvel não será ocupado por nenhum dos dois e deverá ser colocado à venda ou para locação.