Ana Paula Renault e Juliano Floss - Reprodução de vídeo / Globoplay

Ana Paula Renault e Juliano FlossReprodução de vídeo / Globoplay

Publicado 11/06/2026 16:55

Rio - Ana Paula Renault celebrou o aniversário de Juliano Floss, que completou 22 anos nesta quinta-feira (11), com texto carinhosos nas redes sociais. O influenciador e a jornalista eram aliados no reality show "BBB 26" e formaram o grupo Eternos junto de Milena Moreira.

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"Existem encontros que acontecem por acaso. E existem encontros que parecem encontrar a gente. Quando entrei naquela casa, eu não tinha como imaginar que encontraria um amigo, muito menos alguém que me chamaria de mãe e transformaria esse apelido em um dos vínculos mais bonitos da minha vida", escreveu.

A vencedora da atração ressaltou que a diferença de idade não impactou na amizade construída por eles. "Nós somos de gerações diferentes. Temos histórias diferentes. Vivemos o mundo de formas diferentes. Mas talvez seja exatamente isso que torna tudo tão especial. Porque amizade de verdade não nasce das semelhanças. Ela nasce do reconhecimento".

Ana Paula seguiu a mensagem felicitando o amigo por mais um ano de vida. "E eu desejo que a vida seja generosa com os seus sonhos, mas principalmente com a pessoa que você é quando ninguém está olhando. Obrigada por todo acolhimento, por toda escuta, todas as risadas, abraços, choros, por todo carinho e afeto e por me lembrar que algumas conexões ultrapassam qualquer jogo, qualquer vaidade, qualquer obstáculo", declarou.

"Feliz aniversário, Juliano. Foi um prazer aprender com você. Você merece o mundo!!! Te amo. De verdade. Muito demais da conta. Sua mãe de reality para a vida", concluiu.