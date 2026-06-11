Thiaguinho revelou mudanças na vida após nascimento do filho - Reprodução de vídeo

Thiaguinho revelou mudanças na vida após nascimento do filho Reprodução de vídeo

Publicado 11/06/2026 14:14

Rio - Pai de primeira viagem, Thiaguinho comentou sobre as mudanças na vida após o nascimento de Bento, primeiro filho com Carol Peixinho. Ao podcast "Quem É Você Nesse Rolê?", o cantor de 43 anos revelou a maior surpresa com a paternidade.

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"Nossa, [tiveram] muitas. Desde detalhes pequenos e engraçados, como por exemplo: eu não sabia que bebê não bebia água - e 99% das pessoas que não tem filho, nesse momento, vão ficar sabendo agora", disse ele aos risos.

O artista comparou as descobertas paternas com o começa da trajetória musical. "Eu não sabia muita coisa que a gente acha que sabe, e quando começa [a paternidade], você não sabe nada. Mas estou amando descobrir. Tudo bem eu não saber, não nasci aprendendo a tocar violão. Tive que aprender um acorde, depois o outro, e assim vai. Uma hora eu vou tocar".



"Mas falando em sentimento, o que não tem como explicar da paternidade e as pessoas não têm como aprender antes, é que você se preocupar mais com outra pessoa do que com você. Acho que essa foi a maior mudança que teve na minha vida", acrescentou o cantor.



Thiaguinho relatou, ainda, que mudou a visão que tinha dos próprios pais com a chegada de Bento. "A maneira de enxergar os meus pais. Quando meu filho nasceu, pensei comigo: 'Então foi isso que os meus pais sentiram? Então é assim que eles olham para mim?'. Você entende muito, e fala: 'Caramba, então os meus pais sentem por mim o que eu sinto por ele?' Mudou muito para mim a maneira de entender a minha relação com os meus pais", explicou.

