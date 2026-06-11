Alberto Cowboy e a mulher Priscilla Monroy - Reprodução Instagram

Alberto Cowboy e a mulher Priscilla Monroy Reprodução Instagram

Publicado 11/06/2026 22:07

Rio - Priscilla Monroy se pronunciou pela primeira vez nesta quinta-feira (11) sobre a repercussão envolvendo uma discussão com o marido, Alberto Cowboy, que veio a público após o São João da Thay. Em uma nota divulgada nas redes sociais, a influenciadora afirmou que se sentiu invadida ao ver um momento privado do casal ganhar repercussão na internet.

Segundo Priscilla, sua intenção sempre foi manter os relacionamentos longe da exposição pública. Ela ressaltou que não pretende comentar os detalhes da situação nem responder às especulações que surgiram nos últimos dias.

"Nunca quis que um momento pessoal se tornasse assunto público. Sempre procurei viver meus relacionamentos de forma discreta, longe dos julgamentos de quem não faz parte deles. Me senti invadida ao ver algo tão pessoal deixar de pertencer apenas a nós", escreveu.

A influenciadora também destacou que relacionamentos passam por desafios, divergências e momentos de vulnerabilidade, mas que essas questões costumam pertencer apenas às pessoas envolvidas.

"Nos últimos dias, uma situação que fazia parte da minha vida privada acabou ganhando repercussão pública. Não vou entrar em detalhes nem responder a cada comentário que surgiu. Mas senti que era importante escrever algumas palavras, em respeito às pessoas que têm demonstrado carinho e preocupação", afirmou.

Ao encerrar o comunicado, Priscilla agradeceu as mensagens de apoio recebidas e reforçou que não pretende voltar a comentar o assunto.

A repercussão começou após o vazamento de áudios gravados durante uma viagem do casal ao Maranhão para participar do São João da Thay. Nas gravações, divulgadas nas redes sociais, Priscilla reclama de não estar sendo ouvida pelo marido e o acusa de atitudes machistas durante a discussão.

Alberto Cowboy também se manifestou sobre o episódio. O ex-BBB afirmou que a privacidade do casal foi violada e classificou a divulgação dos áudios como irresponsável e fora de contexto.

"Minha e da minha esposa tivemos nossa privacidade invadida. Estávamos dentro de um quarto tendo uma discussão de casal e pessoas gravaram e divulgaram isso de forma aleatória e completamente fora do contexto", declarou.

O empresário destacou que divergências fazem parte de qualquer relacionamento e que uma discussão isolada não resume a história construída pelos dois.

"Qual relacionamento não tem divergências? Casais discutem porque tentam chegar a um consenso. Uma relação não é definida pelas discussões, mas pela forma como as pessoas resolvem as diferenças", disse.

Alberto também explicou que ele e Priscilla vivem atualmente um período de adaptação. Enquanto ele está no Brasil, a influenciadora permanece nos Estados Unidos, o que trouxe novos desafios para a rotina do casal.

"Existem discussões e divergências, mas também existe uma vontade muito grande de fazer dar certo", afirmou.

Ao final do pronunciamento, o ex-BBB disse que não pretende voltar a falar publicamente sobre o assunto.