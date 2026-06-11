Sidney Sampaio prepara casamento em castelo com festa avaliada em mais de R$ 500 milDivulgação/Laís Martins
Embora o casal já tenha formalizado a união em uma cerimônia reservada para familiares e amigos próximos em março deste ano, a comemoração desta semana foi pensada em grande escala, com uma programação que se estende por aproximadamente seis horas.
Luana usará dois vestidos ao longo da celebração. Para a cerimônia, marcada para o fim da tarde, a escolha foi um modelo clássico com véu longo e cauda. Já para a festa e a valsa com o noivo, a médica optou por uma criação de alta-costura. O visual será complementado por um sapato exclusivo desenvolvido especialmente para a ocasião.
A decoração aposta em uma estética elegante e contemporânea, com flores brancas, folhagens, tecidos leves e estruturas orgânicas. Entre os destaques estão uma floreira de 10 metros, pista espelhada, palco personalizado e uma cenografia composta por arcos assimétricos revestidos por tecidos fluidos.
O projeto também inclui detalhes simbólicos, como uma fita azul integrada à decoração e uma mesa de bolo ornamentada com cascatas de orquídeas, escolhidas pela noiva.
Outro elemento que chama atenção é o buquê de Luana, confeccionado com 100 rosas importadas da Colômbia. As flores, conhecidas pelo tamanho e pela raridade no mercado brasileiro, fazem parte de uma decoração que consumiu quase R$ 30 mil apenas em flores frescas. Considerando transporte, montagem e equipe, o investimento no projeto decorativo chega a cerca de R$ 55 mil.
A estrutura necessária para a montagem mobilizou caminhões, veículos de apoio e dezenas de profissionais.
A festa contará ainda com apresentação musical da cantora Gabi Martins e uma experiência gastronômica elaborada. O cardápio inclui canapés, miniquiches, empadas, escondidinhos, bobó de camarão, risotos, massas e filé mignon servido em ilhas gastronômicas.
Para encerrar a celebração, os convidados terão à disposição bolo artesanal, mesa de café com petit fours e uma seleção de bebidas com cervejas, refrigerantes, água mineral e sucos.
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