Sidney Sampaio prepara casamento em castelo com festa avaliada em mais de R$ 500 mil - Divulgação/Laís Martins

Sidney Sampaio prepara casamento em castelo com festa avaliada em mais de R$ 500 milDivulgação/Laís Martins

Publicado 11/06/2026 16:30 | Atualizado 11/06/2026 16:31

Rio - Sidney Sampaio e a médica Luana Sales oficializam a união nesta quinta-feira (11) em uma celebração realizada em um castelo em Vinhedo, no interior de São Paulo. Avaliado em mais de R$ 500 mil, o casamento foi planejado para cerca de 200 convidados e reúne elementos inspirados nos tradicionais casamentos europeus.