Em clima de Mundial, Ivete Sangalo compartilha registros com a taça da Copa - Reprodução Instagram

Em clima de Mundial, Ivete Sangalo compartilha registros com a taça da CopaReprodução Instagram

Publicado 11/06/2026 15:31

Rio - Ivete Sangalo compartilhou um momento nostálgico com os seguidores nesta quinta-feira (11) ao publicar fotos antigas ao lado da taça da Copa do Mundo. Nos registros, a cantora aparece segurando o troféu e posando durante uma viagem de avião.

Aproveitando o clima do Mundial de 2026, a artista também deixou uma mensagem de incentivo para a Seleção Brasileira antes da estreia na competição. "Toda a minha torcida para a nossa seleção. Pra cima, Brasil! #batenopeito", escreveu.

A Copa do Mundo de 2026 começou nesta semana e marca a primeira edição realizada em três países: Estados Unidos, Canadá e México. A Seleção Brasileira entra em campo neste sábado (13) em busca do sexto título da história.