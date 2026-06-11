Millie Bobby Brown fala sobre adoção em podcast - Reprodução/Instagram

Millie Bobby Brown fala sobre adoção em podcastReprodução/Instagram

Publicado 11/06/2026 13:55 | Atualizado 11/06/2026 14:03

Rio – Conhecida por seus trabalhos em "Stranger Things" e "Enola Holmes", Millie Bobby Brown, de 22 anos, revelou detalhes sobre adoção da filha e falou sobre o desejo de engravidar no futuro, em entrevista ao podcast “Not Gonna Lie”, nesta quinta-feira (11).

Ela declarou que sempre sonhou em adotar, desde criança. “Sempre, sempre quis adotar. Sempre fez parte dos meus sonhos de infância", disse.

Millie adotou sua primeira filha no ano passado, junto ao marido, Jake Bongiovi. O casal não revelou o rosto e nome dela.

A artista, ainda, contou que tem a expectativa de engravidar em algum momento. "Espero que isso esteja no meu futuro”.

“Adoção é amor, adoção é para sempre. Eu adorava o aspecto da adoção nas minhas aulas de serviço social… tão significativo e importante. E também aprendi muito conversando e lendo sobre a experiência de ser mãe biológica e como é essa jornada. Meu marido e eu dedicamos bastante tempo para entender essa história e como é essa jornada. E então, embarcamos nela", completou.