Paula Aires publicou suposta indireta para ex-marido nas redes sociais após fim do casamento - Reprodução / Instagram

Paula Aires publicou suposta indireta para ex-marido nas redes sociais após fim do casamentoReprodução / Instagram

Publicado 11/06/2026 11:51

fotogaleria

"Já dizia meu avô: meninos sempre vão escolher mulheres fáceis porque as fortes exigem que eles sejam homens", dizia a publicação compartilhada por Paula. Ao repostar a mensagem, ela acrescentou uma frase própria: "Mais um dia é também menos um dia".A postagem acontece pouco mais de um mês após o término do relacionamento dos dois ser anunciado. Paula e Matheus ficaram juntos por cerca de 14 anos, sendo oito deles oficialmente casados. Os dois são pais de Davi e João.Dias após a separação se tornar pública, Matheus usou as redes sociais para comentar o assunto. No vídeo, publicado em maio, o cantor afirmou que o fim do relacionamento aconteceu por questões ligadas à convivência do casal. "Eu e a Paula decidimos separar por motivos de convivência. Eu estava vendo que a Paula não estava feliz, eu também não. Por mais que existisse muito amor ali, a gente começou a ter atritos que antes não tinha", declarou.O sertanejo contou ainda que, após a decisão, procurou a ex-mulher. Segundo ele, não queria que Paula descobrisse determinadas situações por terceiros. "Eu não podia deixar ela com dúvidas do que levou a isso, talvez do que levou à minha mudança dentro de casa. Eu disse a ela que não estava conseguindo conviver com a minha própria consciência", afirmou.Durante o pronunciamento, Matheus admitiu ter cometido erros ao longo da relação. "Eu tive fases na minha vida em que realmente errei muito, caí em tentações. Não soube distinguir em alguns momentos o que era certo e o que era errado", disse. O cantor também relacionou esse período aos desafios da rotina profissional e ao afastamento da fé. "Viver na estrada é muito complicado. A gente precisa estar blindado o tempo inteiro por Deus. São muitas coisas que acontecem. Bebida, gente, tentação", declarou.Nos últimos dias, uma internauta comentou em uma publicação sobre o caso afirmando que “no fim, aconteceu o que ele estava negando”. O cantor respondeu: “O fim da relação não foi por isso! Foram outros motivos. E depois de terminar, conversamos! Não viu o vídeo?”.