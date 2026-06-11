Grávida, Bruna Rotta desabafa após término com ex jogador do fluminense, Kauã Elias - Reprodução / Instagram

Grávida, Bruna Rotta desabafa após término com ex jogador do fluminense, Kauã EliasReprodução / Instagram

Publicado 11/06/2026 13:09

Rio - Bruna Rotta usou as redes sociais para falar sobre os impactos emocionais que tem enfrentado desde o fim do relacionamento com o jogador Kauã Elias. Grávida, a influenciadora publicou um vídeo nesta quarta-feira (11) relatando a dificuldade para se alimentar e dormir nos últimos dias e o medo de que isso possa afetar a bebê que espera.



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Nos Stories, Bruna contou que recebeu mensagens de apoio de outras mulheres após compartilhar sua situação. Segundo ela, a maternidade mudou a forma como enxerga os próprios problemas.



“Quando você se torna mãe, é um divisor de águas na sua vida. Se você está passando por um momento difícil, você consegue pensar que tudo vai afetar o desenvolvimento do seu filho”, afirmou.



A influenciadora revelou que perdeu peso desde que passou a enfrentar o período turbulento. Em uma publicação, ela escreveu: “Não tô conseguindo comer nada, já perdi 3 kg e me sinto muito culpada porque tenho muito medo de afetar minha filha”.



Bruna também falou sobre o sentimento de culpa por não conseguir se alimentar adequadamente. “Eu não sinto fome, eu fico sem comer e eu já emagreci. Aí eu fico pensando: 'Gente, como eu posso ser tão egoísta e negligente a ponto de pensar só em mim?'”, desabafou.



Durante o relato, ela explicou que sempre lidou com as dificuldades pensando apenas em si mesma, mas que a gravidez mudou sua perspectiva. “Eu sempre fui uma pessoa muito individualista. Quando você se torna mãe não é assim. Você tem que se colocar em outro lugar”, disse.



A influenciadora ainda comemorou ter conseguido dormir após três dias de insônia. “Foi a primeira noite que eu consegui dormir em três dias. Eu fico muito feliz porque eu sei que minha filha está bem”, declarou.



Ao final do vídeo, Bruna afirmou que tem buscado apoio na fé para atravessar o momento delicado. “Todas as vezes que eu estou me sentindo mal, fraca ou fragilizada, eu entrego minha vida para Deus, porque eu sei que Deus vai fazer a melhor coisa diante da melhor situação”, afirmou.



Na segunda-feira (8), Bruna confirmou o fim do relacionamento com Kauã Elias. Segundo a influenciadora, os dois tiveram uma discussão após o jogador comparecer ao evento "Porta Aberta", de Biel Maciel, antes do chá revelação da filha do casal.

Ela também afirmou ter recebido informações de que o atleta estaria mantendo contato com outras mulheres. Após a repercussão, vieram à tona prints de conversas em que o rapper Orochi alertava Bruna sobre uma suposta aproximação de Kauã com a influenciadora Lara Jucá. Lara confirmou que encontrou o jogador, mas negou qualquer envolvimento amoroso.