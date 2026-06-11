Grávida, Bruna Rotta desabafa após término com ex jogador do fluminense, Kauã EliasReprodução / Instagram
“Quando você se torna mãe, é um divisor de águas na sua vida. Se você está passando por um momento difícil, você consegue pensar que tudo vai afetar o desenvolvimento do seu filho”, afirmou.
A influenciadora revelou que perdeu peso desde que passou a enfrentar o período turbulento. Em uma publicação, ela escreveu: “Não tô conseguindo comer nada, já perdi 3 kg e me sinto muito culpada porque tenho muito medo de afetar minha filha”.
Bruna também falou sobre o sentimento de culpa por não conseguir se alimentar adequadamente. “Eu não sinto fome, eu fico sem comer e eu já emagreci. Aí eu fico pensando: 'Gente, como eu posso ser tão egoísta e negligente a ponto de pensar só em mim?'”, desabafou.
Durante o relato, ela explicou que sempre lidou com as dificuldades pensando apenas em si mesma, mas que a gravidez mudou sua perspectiva. “Eu sempre fui uma pessoa muito individualista. Quando você se torna mãe não é assim. Você tem que se colocar em outro lugar”, disse.
A influenciadora ainda comemorou ter conseguido dormir após três dias de insônia. “Foi a primeira noite que eu consegui dormir em três dias. Eu fico muito feliz porque eu sei que minha filha está bem”, declarou.
Ao final do vídeo, Bruna afirmou que tem buscado apoio na fé para atravessar o momento delicado. “Todas as vezes que eu estou me sentindo mal, fraca ou fragilizada, eu entrego minha vida para Deus, porque eu sei que Deus vai fazer a melhor coisa diante da melhor situação”, afirmou.
Na segunda-feira (8), Bruna confirmou o fim do relacionamento com Kauã Elias. Segundo a influenciadora, os dois tiveram uma discussão após o jogador comparecer ao evento "Porta Aberta", de Biel Maciel, antes do chá revelação da filha do casal.