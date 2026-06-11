Babi Cruz e o namorado André Caetano - Reprodução / Instagram

Babi Cruz e o namorado André CaetanoReprodução / Instagram

Publicado 11/06/2026 12:09

Rio - Babi Cruz usou as redes sociais nesta quinta-feira (11) para celebrar os quatro anos de relacionamento com André Caetano e aproveitou a data para fazer um desabafo sobre a trajetória do casal. Em um vídeo publicado no Instagram, ela relembrou as críticas que enfrentou desde o início da relação e destacou a força da parceria construída ao longo dos anos.



"Quatro anos de relacionamento… e foi muito além de homem e mulher. Foi cumplicidade, amizade e respeito. Um relacionamento que começou conturbado, perseguido, julgado… até apedrejado. Mas, ainda assim, a nossa química sempre foi forte o suficiente para superar tudo. Você chegou no momento em que eu mais precisava: de um companheiro, de uma presença, de um homem com dignidade forte ao meu lado. Alguém que me ajudou a resgatar a minha autoestima, que estava abaixo do fundo do poço", escreveu.



Na sequência, Babi afirmou que o casal nunca teve certezas sobre o futuro da relação, mas ressaltou o crescimento vivido pelos dois durante esse período. "Nunca soubemos por quanto tempo iria durar… e ainda não sabemos. Mas o que sabemos é que, enquanto durar, está sendo uma relação de crescimento para nós dois. Existe química, existe sentimento, existe paixão e existe uma paixão que estrutura, e alimenta um amor que se fortalece a cada dia. Que seja eterno enquanto dure", completou.





O relacionamento entre Babi e André gerou repercussão porque começou quando Arlindo Cruz ainda estava vivo. Mesmo após assumir o namoro, ela manteve os cuidados com o sambista, que enfrentava graves sequelas desde o AVC sofrido em 2017.



Na época em que decidiu falar abertamente sobre o assunto, Babi respondeu às críticas e relatou o impacto emocional que viveu ao longo dos anos. "Ninguém viu a Babi emagrecer 25 kg e depois engordar mais de 30. Ninguém viu o cabelo da Babi cair todo e eu ficar quase careca, tendo que usar peruca. Ninguém viu o meu sofrimento, a minha solidão, a minha depressão. Conheci o buraco mais fundo do que o fundo do poço. Meus filhos diziam: 'Mãe, você vai morrer e meu pai vai ficar aí'. Eu só tomava água, café, remédio para depressão e fumava cigarro. Foram cinco anos e meio dormindo sozinha", declarou.



Ela também explicou que a condição de saúde de Arlindo a colocava em uma situação sem definição legal. "Não sou separada, não sou viúva, nem solteira. Tenho um marido com o diagnóstico de inconsciência definitiva, que não volta mais, que não tem a possibilidade de ter uma vida consciente. E esse estado civil, pela lei, não existe", afirmou.



Arlindo Cruz morreu em agosto de 2025, aos 66 anos. Babi é mãe de Arlindinho e Flora, filhos do cantor.