Tata Werneck dá vida a Brigitte no folhetim da TV Globo - Reprodução de vídeo

Tata Werneck dá vida a Brigitte no folhetim da TV Globo Reprodução de vídeo

Publicado 11/06/2026 15:30

Rio - No ar em "Quem Ama Cuida", Tata Werneck se manifestou sobre a repercussão do comportamento de Brigitte na trama da TV Globo. Nesta quinta-feira (11), a atriz fez uma publicação no X, antigo Twitter, para esclarecer que a jovem stalker não integra o núcleo cômico da obra de Walcyr Carrasco e Claudia Souto.

fotogaleria

"Amigos, acho importante dizer que a Brigitte, nesse ponto de partida, não é uma personagem do núcleo de comédia. Ela tem um transtorno causado pela dor da rejeição dessa mãe. É desconfortável mesmo. Esse é o ponto de partida. Aguardem", escreveu.

A artista rebateu, ainda, um internauta que criticou o esclarecimento sobre a história da personagem. "Sabe por que explico? Porque tem gente que se educa pela novela. E associam a minha imagem a comédia. Então se eu não explico muita gente acha que invadir a casa de alguém e perseguir não é crime", disse.

Em outro comentário, Tata Werneck respondeu um perfil que admitiu "mal-estar" com as cenas de Brigitte. "Na verdade estão achando que era pra ser engraçado mas não está. Mas não era mesmo. Há um serviço ali".