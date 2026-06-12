Gominho e Lexa vão dividir apresentação do ’TVZ ao Vivo’ - Multishow/Igor Bernardo

Gominho e Lexa vão dividir apresentação do ’TVZ ao Vivo’ Multishow/Igor Bernardo

Publicado 12/06/2026 11:46

Rio - Lexa retorna ao comando do "TVZ ao Vivo", do Multishow, ao lado de Gominho a partir do dia 20 de julho. A cantora foi a primeira artista a assumir o formato de apresentadores por temporadas, em uma fase marcada pelos encontros remotos da pandemia, quando recebia os artistas por meio de um telão. O retorno da artista marca as celebrações dos 35 anos de história da atração e uma década do atual formato.

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"Eu sempre falo que o 'TVZ' me salvou na pandemia. Foi uma época, mesmo em meio a tensão que estávamos vivendo, muito feliz. Eu estreei esse formato e acho que aprendemos juntos muitas coisas legais. Agora eu estou de volta! Eu estou explodindo de felicidade e extremamente honrada pela confiança que me foi dada novamente! Agora eu estou mais confiante, mais madura, mas com o meu jeitinho maluca do bem de ser de sempre", afirmou.

Parceiro de longa data de Lexa e do canal, Gominho celebra a sintonia que promete ditar o ritmo dos próximos meses. "Eu fiquei muito feliz quando recebi a notícia de que a Lexa é a minha próxima parceira. Primeiro porque eu a conheci antes dela despontar na carreira. E a Lexa é mais um talento incrível que eu vou ter o privilégio de conviver mais perto. A gente já tem uma proximidade, mas agora com essa rotina de trabalho, que é um trabalho delicioso, vai ser maravilhoso. Eu estou animadíssimo", disse.

Dupla de Gominho no programa, Wanessa Camargo se emocionou na despedida. Acompanhada da futura apresentadora da atração, a artista cantou grandes sucessos da carreira como "Amor Amor" e "Não resisto a nós dois".