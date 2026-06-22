Prima de Virginia revela quem decidiu pelo fim do casamento com Zé Felipe - Reprodução Instagram

Prima de Virginia revela quem decidiu pelo fim do casamento com Zé FelipeReprodução Instagram

Publicado 22/06/2026 21:24 | Atualizado 22/06/2026 21:27

Rio - Mais de um ano após o término do casamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe, novos detalhes sobre a separação vieram à tona. Nesta segunda-feira (22), Ana Paula Fonseca Costa, prima da influenciadora, comentou publicamente o assunto e afirmou que a iniciativa de colocar um ponto final na relação partiu do cantor.

A declaração foi feita nas redes sociais após a repercussão de uma entrevista concedida por Zé Felipe ao portal Leo Dias. Embora tenha elogiado o ex-marido de Virginia, Ana Paula avaliou que algumas decisões tomadas por ele ao longo dos cinco anos de relacionamento aconteceram de forma precipitada.

"Ele é um ser humano incrível, que eu gosto muito. Mas entendam bem: ele foi precipitado em casar, porque foi ele quem incentivou muito o casamento, em querer ter três filhos, porque também foi ele quem mais incentivava, e em querer separar repentinamente. A decisão partiu dele", escreveu.

Virginia e Zé Felipe se conheceram em junho de 2020 e assumiram o relacionamento rapidamente. Apenas 15 dias após o primeiro encontro, os dois já moravam juntos. Durante a união, tiveram três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

No comentário, que acabou sendo apagado pouco tempo depois, Ana Paula voltou a elogiar o cantor, mas destacou que acredita que ele amadureceu após o fim do casamento.

"Ele realmente é um bom rapaz, mas levou muitas coisas de forma precipitada dentro desse relacionamento. Tenho certeza de que a próxima pessoa que estiver com ele encontrará um Zé mais maduro", opinou.

A prima da influenciadora também ressaltou que as transformações vividas pelo ex-casal ao longo dos anos contribuíram para que ambos se tornassem pessoas diferentes.

"Nem a Virginia é a mesma, nem ele é o mesmo depois de cinco anos de relacionamento, três filhos, empresa e tantas responsabilidades. Acredito que os dois mudaram para versões mais maduras. Desejo o melhor para ambos", completou.

Recentemente, em entrevista ao portal Leo Dias, Zé Felipe afirmou que não enxerga uma reconciliação com a ex-esposa neste momento. Segundo ele, tanto sua personalidade quanto a de Virginia mudaram desde o início da relação.

"A Virginia por quem me apaixonei lá atrás não existe mais. Era uma menina. Hoje ela virou mulher. E eu também mudei", declarou.

Ao comentar uma possível volta, o cantor deixou a porta entreaberta para o futuro, mas reforçou que atualmente vê a influenciadora apenas como amiga.

"Hoje não. Daqui a cinco ou dez anos eu não sei. O futuro pertence a Deus. Hoje eu tenho a Virginia como minha melhor amiga e quero continuar assim", afirmou.