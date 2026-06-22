Após pane em veículo, Lexa pede carona na estrada e recebe ajuda da PRF - Reprodução Instagram

Após pane em veículo, Lexa pede carona na estrada e recebe ajuda da PRFReprodução Instagram

Publicado 22/06/2026 17:58

Rio - Lexa compartilhou com os seguidores um imprevisto que viveu durante uma viagem neste domingo (1º). A cantora revelou que precisou pedir carona na estrada depois que o veículo em que estava apresentou problemas mecânicos a caminho do aeroporto.

Por meio dos Stories do Instagram, a artista explicou que seguia em uma van com sua equipe quando o veículo passou por um objeto metálico na pista e sofreu danos no tanque de combustível, obrigando todos a interromperem o trajeto.

"Estávamos voltando para o aeroporto e meu voo era o primeiro a sair. De repente, ouvimos um barulho. A van passou por um ferro no meio da estrada e estourou o tanque", relatou.

Segundo Lexa, o local onde o grupo ficou parado não tinha sinal de celular, o que dificultou ainda mais a situação. Ao perceber que poderia perder o embarque, ela decidiu buscar ajuda por conta própria.

"Falei que ia pedir carona. Minha equipe não acreditou muito, mas eu não queria correr o risco de perder mais um voo", contou.

A solução apareceu pouco depois. A cantora avistou uma viatura da Polícia Rodoviária Federal passando pela estrada e fez sinal para os agentes pararem.

"Expliquei que precisava chegar ao aeroporto e pedi ajuda. Eles foram super solícitos e me deixaram entrar na viatura", disse.

Mais tarde, já a caminho do terminal, Lexa publicou um vídeo dentro do veículo da corporação e celebrou o desfecho da história. "Pedi carona no meio da rua e eles pararam. Nem estou acreditando", comentou.

A artista também mostrou os policiais que a ajudaram e agradeceu publicamente pelo apoio. Em uma foto publicada nas redes sociais, escreveu: "Obrigada pela ajuda, PRF. Eles não só multam, ajudam nas emergências também".