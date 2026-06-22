Enzo Celulari brinca ao mostrar irmão caçula: 'Não é meu filho' - Reprodução Instagram

Enzo Celulari brinca ao mostrar irmão caçula: 'Não é meu filho'Reprodução Instagram

Publicado 22/06/2026 16:55

Rio - Enzo Celulari divertiu os seguidores nesta segunda-feira (22) ao compartilhar uma situação que costuma viver quando está acompanhado do irmão caçula, Luca. Com 26 anos de diferença entre eles, o influenciador contou que frequentemente é confundido com o pai do menino.

Nas redes sociais, o primogênito de Claudia Raia publicou um vídeo ao lado do irmão e brincou com a confusão. "Quando saio com o meu irmão e tenho que deixar claro que ele não é meu filho", escreveu na legenda da publicação.

Para entrar na brincadeira, Enzo também utilizou um áudio popular do TikTok em que um homem repete várias vezes a frase: "Eu e meu irmão!".

Claudia Raia é mãe de três filhos. Enzo, de 29 anos, e Sophia Raia, de 23, são frutos de seu antigo casamento com o ator Edson Celulari. Já Luca, de 3 anos, nasceu do relacionamento da atriz com Jarbas Homem de Mello.

A artista deu à luz o caçula em 2023, aos 55 anos, fato que chamou atenção do público na época.