Paolla Oliveira mostrou fotos de viagem par Xangai - Reprodução/Instagram

Paolla Oliveira mostrou fotos de viagem par Xangai Reprodução/Instagram

Publicado 22/06/2026 20:26

Rio - Aproveitando férias na China, Paolla Oliveira dividiu com os seguidores novos registros da estadia em Xangai, nesta segunda-feira (22). A atriz desembarcou no país para o lançamento de filme "Herança de Narcisa" na Mostra Focus Brasil, que aconteceu no Festival Internacional de Cinema.

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"Ni keyi [Você pode, em português]", escreveu na legenda.

Em um dos passeios a artista visitou um cat café, estabelecimento que mistura uma cafeteria tradicional com espaço para interação com gatos. Vale lembrar que Paolla Oliveira é apaixonada por animais e revelou nas redes sociais já ter adotado 11 gatos e 7 cachorros.

