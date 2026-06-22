Paolla Oliveira mostrou fotos de viagem par Xangai Reprodução/Instagram

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Rio - Aproveitando férias na China, Paolla Oliveira dividiu com os seguidores novos registros da estadia em Xangai, nesta segunda-feira (22). A atriz desembarcou no país para o lançamento de filme "Herança de Narcisa" na Mostra Focus Brasil, que aconteceu no Festival Internacional de Cinema.
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Paolla Oliveira curtiu passeio por cidade chinesa - Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira visitou um cat café em Xangai - Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira - Reprodução/Instagram
Paolla Oliveira mostrou fotos de viagem par Xangai - Reprodução/Instagram
"Ni keyi [Você pode, em português]", escreveu na legenda.
Em um dos passeios a artista visitou um cat café, estabelecimento que mistura uma cafeteria tradicional com espaço para interação com gatos. Vale lembrar que Paolla Oliveira é apaixonada por animais e revelou nas redes sociais já ter adotado 11 gatos e 7 cachorros. 
Na semana passada, a atriz compartilhou detalhes da longa viagem de São Paulo até o país asiático, que durou aproximadamente 31 horas. "Parecem dias aqui", brincou. Ela também mostrou uma escala no Catar antes de seguir viagem para Guangzhou, primeiro destino da jornada. 