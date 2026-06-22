Brunna Gonçalves revelou que família passará por curso de primeiros socorros Reprodução/Instagram

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Rio - Brunna Gonçalves, de 34 anos, tomou uma decisão para evitar riscos à Zuri, primeira filha com Ludmilla. A dançarina contou aos seguidores, nesta segunda-feira (22), que inscreveu a família no curso de primeiros socorros para crianças. 
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Brunna Gonçalves com a filha Zuri - Reprodução/Instagram
Zuri é a primeira filha de Brunna Gonçalves e Ludmilla - Reprodução/Instagram
Brunna Gonçalves revelou que família passará por curso de primeiros socorros - Reprodução/Instagram
"Eu e o pessoal de casa vamos fazer uma aula que eu estou para marcar tem muito tempo. Finalmente consegui e vamos fazer aulas de primeiros socorros. É importantíssimo para quem tem criança em casa. Crianças e bebês", afirmou. 
A ex-BBB comentou a importância desse tipo de informação quando se têm filhos pequenos. "Acho importante compartilhar esse conhecimento com vocês. Estou animada e ansiosa para aprender. Espero que eu não precise colocar em prática nunca. Se a gente precisar agir, ter esse tipo de conhecimento pode salvar vidas". 
Zuri veio ao mundo no dia 14 de maio do ano passado em Miami, nos Estados Unidos. Brunna e Ludmilla anunciaram a gravidez em novembro de 2024 durante o show da turnê "Numanice 3" em São Paulo.