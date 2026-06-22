Brunna Gonçalves revelou que família passará por curso de primeiros socorros - Reprodução/Instagram

Brunna Gonçalves revelou que família passará por curso de primeiros socorros Reprodução/Instagram

Publicado 22/06/2026 18:58

Rio - Brunna Gonçalves, de 34 anos, tomou uma decisão para evitar riscos à Zuri, primeira filha com Ludmilla. A dançarina contou aos seguidores, nesta segunda-feira (22), que inscreveu a família no curso de primeiros socorros para crianças.

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"Eu e o pessoal de casa vamos fazer uma aula que eu estou para marcar tem muito tempo. Finalmente consegui e vamos fazer aulas de primeiros socorros. É importantíssimo para quem tem criança em casa. Crianças e bebês", afirmou.

A ex-BBB comentou a importância desse tipo de informação quando se têm filhos pequenos. "Acho importante compartilhar esse conhecimento com vocês. Estou animada e ansiosa para aprender. Espero que eu não precise colocar em prática nunca. Se a gente precisar agir, ter esse tipo de conhecimento pode salvar vidas".

Zuri veio ao mundo no dia 14 de maio do ano passado em Miami, nos Estados Unidos. Brunna e Ludmilla anunciaram a gravidez em novembro de 2024 durante o show da turnê "Numanice 3" em São Paulo.