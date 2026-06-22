Virginia Fonseca e Zé Felipe - Reprodução Instagram

Virginia Fonseca e Zé FelipeReprodução Instagram

Publicado 22/06/2026 16:02 | Atualizado 22/06/2026 16:34

Rio - Virginia Fonseca e Zé Felipe podem voltar a ser um casal no futuro? Pelo menos, por enquanto, a resposta do cantor é não. Após cerca de cinco anos de relacionamento e três filhos juntos, Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo, o artista afirmou que a relação entre os dois se transformou em uma forte amizade e que a mulher por quem se apaixonou em 2020 já não é a mesma pessoa hoje.

Em entrevista ao portal Leo Dias, Zé Felipe destacou a proximidade que continua mantendo com a ex-esposa. Segundo ele, os dois conversam diariamente e seguem presentes na vida um do outro.

"A Virginia é minha melhor amiga. A gente se fala todos os dias. Quando acontece alguma coisa, eu ligo para ela e ela me liga. Eu até brinco que, se soubesse que ela era tão gente boa assim, não tinha me separado", disse, aos risos. "Foram anos muito intensos e ficou um carinho enorme".

O cantor também ressaltou que a conexão construída durante o casamento permanece por causa da história que viveram juntos e dos filhos. "Eu sei coisas dela que ninguém mais sabe, e ela também conhece coisas minhas que só ela conhece. Esse vínculo vai existir para sempre. Eu torço por ela, dou conselhos e também recebo os dela. A família dela veio para Goiânia e criamos uma ligação muito forte. Tenho uma convivência ótima com a Margareth. Depois da separação, parece até que nossa relação melhorou", afirmou.

Ao falar sobre o fim do casamento, Zé Felipe explicou que as mudanças vividas por ambos ao longo dos anos contribuíram para que deixassem de funcionar como casal. Segundo ele, tanto sua personalidade quanto a de Virginia passaram por transformações desde o início do relacionamento.

"A Virginia por quem eu me apaixonei não existe mais. Naquela época ela era uma menina, hoje é uma mulher. Eu também mudei. O Zé de hoje tolera menos certas coisas. Não foi por algo que ela fez, mas pelas diferenças que surgiram com o amadurecimento de cada um", declarou.

Questionado sobre uma eventual reconciliação, o cantor não descartou completamente a possibilidade para o futuro, mas deixou claro que não faz parte de seus planos atualmente.

"Hoje não. Daqui a cinco ou dez anos eu não sei, porque o futuro pertence a Deus. Mas, neste momento, tenho a Virginia como minha melhor amiga e quero que continue assim. Se me virem viajando com ela e com nossos filhos, é amizade e carinho de verdade", garantiu.

Por fim, Zé Felipe refletiu sobre a forma como seus sentimentos pela influenciadora mudaram após o término. Segundo ele, o amor romântico deu lugar a uma profunda admiração.

"O amor que sinto pela Virginia hoje não é mais aquele amor de homem e mulher. É um amor de admiração. Eu não acreditava que pudesse existir amizade entre um homem e uma mulher, mas, depois de tudo o que vivemos, passei a acreditar", concluiu.