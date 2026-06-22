O cantor americano Oliver Tree (E) e o Youtuber argentino Gaspar Prim estão entre as vítimas. Os corpos foram levados para o IML do Centro do Rio Reprodução / Instagram
A mensagem agradece as manifestações de carinho recebidas desde a tragédia e destaca o apoio oferecido por fãs, amigos e colaboradores neste momento de luto.
"O vosso legado continuará vivo para sempre. Obrigado a todos os que nos estenderam a mão, demonstraram amor, apoio e fizeram homenagens incríveis para o Oliver. O amor, apoio e positividade constantes ajudarão a família, amigos e colaboradores a superar estes momentos extremamente difíceis", diz o comunicado.
Segundo a equipe, o corpo do cantor chegou à Califórnia, onde será realizado o processo de despedida da família. A nota também trouxe informações sobre o destino do patrimônio deixado pelo artista e revelou um projeto que ele havia planejado antes de morrer.
"O seu legado continuará vivo através da sua fundação chamada Dr. Oliver Tree's Extremely Epic Grant For Baby Geniuses' ('O Subsídio Extremamente Épico do Dr. Oliver Tree para Bebês Gênios', em tradução livre) em breve. Isto é algo que o Oliver tinha montado antes do seu falecimento, escrito no seu testamento. Vamos garantir que o seu desejo se concretize para que mais alegria, amor e arte possam ser espalhados pelo mundo, esse foi o seu último desejo", conclui a nota.
De acordo com os representantes, a fundação será criada para colocar em prática os planos idealizados pelo cantor e perpetuar ações ligadas à arte, criatividade e incentivo a novos talentos, desejo que ele registrou oficialmente em seu testamento.
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