Filho de Marília Mendonça, Leo curte motocross com madrasta Gabriela Versiani - Reprodução / Instagram

Filho de Marília Mendonça, Leo curte motocross com madrasta Gabriela VersianiReprodução / Instagram

Publicado 22/06/2026 10:57 | Atualizado 22/06/2026 10:59

Rio - Leo, filho de Marília Mendonça (1995-2021) e Murilo Huff, viveu um momento especial neste fim de semana ao lado da madrasta, a influenciadora Gabriela Versiani. O menino de 6 anos acompanhou pela primeira vez uma apresentação de motocross e chamou a atenção pela empolgação durante o passeio.

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Nas redes sociais, Gabriela compartilhou fotos e vídeos do evento, e mostrou Leo atento às manobras e encantado com a experiência. "Foi a primeira vez dele vendo Motocross e achou tudo o máximo! Nós ficamos fascinados!", escreveu ela na legenda da publicação.Nos registros, o filho de Marília Mendonça aparece sorridente e bastante envolvido com a atração, que reuniu diversas apresentações radicais.Leo é filho único de Marília Mendonça e Murilo Huff. Desde a morte da cantora, em novembro de 2021, o menino permanece cercado pela família e costuma aparecer em momentos especiais compartilhados pelo pai e pelos familiares nas redes sociais.Atualmente, ele mora em Goiânia, onde vive com Murilo. O cantor e Gabriela Versiani assumiram o relacionamento em 2023 e, desde então, a influenciadora tem marcado presença em diversos momentos da rotina do pequeno.