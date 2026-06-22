Filho de Marília Mendonça, Leo curte motocross com madrasta Gabriela VersianiReprodução / Instagram
Nas redes sociais, Gabriela compartilhou fotos e vídeos do evento, e mostrou Leo atento às manobras e encantado com a experiência. "Foi a primeira vez dele vendo Motocross e achou tudo o máximo! Nós ficamos fascinados!", escreveu ela na legenda da publicação.
Nos registros, o filho de Marília Mendonça aparece sorridente e bastante envolvido com a atração, que reuniu diversas apresentações radicais.
Leo é filho único de Marília Mendonça e Murilo Huff. Desde a morte da cantora, em novembro de 2021, o menino permanece cercado pela família e costuma aparecer em momentos especiais compartilhados pelo pai e pelos familiares nas redes sociais.
Atualmente, ele mora em Goiânia, onde vive com Murilo. O cantor e Gabriela Versiani assumiram o relacionamento em 2023 e, desde então, a influenciadora tem marcado presença em diversos momentos da rotina do pequeno.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.