Fernanda Esteves é viúva de Erasmo Carlos - Reprodução do Instagram

Fernanda Esteves é viúva de Erasmo CarlosReprodução do Instagram

Publicado 22/06/2026 10:25

Rio - Fernanda Esteves, viúva de Erasmo Carlos, publicou um desabafo no Instagram, neste domingo (21), e lembrou sua reação ao saber da notícia da morte do cantor, em novembro de 2022. Ela disse que deitou sobre o peito do artista, que era carinhosamente conhecido como Tremendão, o abraçou e beijou.

"Minha mãe faz questão de me contar de que você morreu e pedi para deitar no teu peito, junto a você. Diziam que era seu corpo, mas para mim, você. Eu me deitei, beijei, afaguei e ouvia um murmuro atrás dizer: alguém tira, não tenho coragem. "Sai", eu gritava! E eu te agarrava e beijava. Não, meu bem! Meu bem não. Sai! Estava preparado para minha despedida, envolvido em lençóis. Nem tão preparado assim, eu sabia. Não estávamos", contou.



"Explodiu em mim meu amor, minha vida, minha morte. Derreti. Derreteu. Fui, você foi, fomos. Segui agarrada, seguindo que teria que sair. Ouvindo de fundo: Não tenho coragem de tirar. Quem tira?

Saí. Ninguém me toca, eu saio com o último toque dele. Tive coragem de sair, de desafiar a coragem alheia. Meu bem éramos eu e ele. Não disse Adeus. Seu adeus foi nosso, eu me lembro dele. Nunca o que queríamos. Não a tirem dali. Ela tem coragem de sair", complementou.

Erasmo e Fernanda estavam casados desde 2019. Desde a morte do cantor, a viúva compartilha desabafos sobre a dor do luto e a saudade que sente dele.