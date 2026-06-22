Isis Valverde - Reprodução / Instagram

Isis Valverde Reprodução / Instagram

Publicado 22/06/2026 09:42

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"Acredito na Justiça e respeito suas decisões. Sempre confiei que os fatos serão analisados com responsabilidade e seriedade", escreveu.Na sequência, Isis reforçou que nunca teve a intenção de agir de forma desrespeitosa com qualquer pessoa. "Acima de tudo, que fique claro que tenho absoluto respeito pelas pessoas e pelos seus direitos. Jamais agiria diferente em relação a isso", declarou.A atriz também criticou o que considera informações distorcidas sobre o caso. "Eu respeito a opinião das pessoas, mas não acredito neste formato baseado em acusações e afirmações infundadas e distorcidas", afirmou.Ao encerrar a mensagem, Isis agradeceu o apoio que recebeu desde que a ação ganhou destaque na imprensa. "Decidi que vou seguir confiando que a verdade sempre encontra o seu caminho", concluiu.O posicionamento da artista acontece após a divulgação de detalhes do processo trabalhista movido por uma ex-cozinheira que prestou serviços para ela entre 2014 e 2021. Na ação, a ex-funcionária alegava acúmulo de funções, jornada excessiva e outros descumprimentos trabalhistas. Os pedidos somavam mais de R$ 385 mil.O caso foi encerrado em novembro de 2025 após um acordo homologado pela Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro. Os termos do entendimento não foram divulgados publicamente.