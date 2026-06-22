Isis Valverde Reprodução / Instagram

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Rio - Isis Valverde se manifestou nas redes sociais após a repercussão do processo trabalhista movido por uma ex-cozinheira que trabalhou em sua residência. Em um texto publicado nos Stories do Instagram, neste domingo (21), a atriz defendeu sua postura, afirmou respeitar os direitos dos trabalhadores e disse confiar que os fatos serão esclarecidos. O posicionamento acontece após a coluna Daniel Nascimento revelar detalhes do acordo firmado entre a atriz e a ex-funcionária para encerrar a ação trabalhista.
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Isis Valverde se pronuncia sobre processo trabalhista movido por ex-funcionária - Reprodução / Instagram
Isis Valverde - Reprodução / Instagram

"Acredito na Justiça e respeito suas decisões. Sempre confiei que os fatos serão analisados com responsabilidade e seriedade", escreveu.

Na sequência, Isis reforçou que nunca teve a intenção de agir de forma desrespeitosa com qualquer pessoa. "Acima de tudo, que fique claro que tenho absoluto respeito pelas pessoas e pelos seus direitos. Jamais agiria diferente em relação a isso", declarou.

A atriz também criticou o que considera informações distorcidas sobre o caso. "Eu respeito a opinião das pessoas, mas não acredito neste formato baseado em acusações e afirmações infundadas e distorcidas", afirmou.

Ao encerrar a mensagem, Isis agradeceu o apoio que recebeu desde que a ação ganhou destaque na imprensa. "Decidi que vou seguir confiando que a verdade sempre encontra o seu caminho", concluiu.

O posicionamento da artista acontece após a divulgação de detalhes do processo trabalhista movido por uma ex-cozinheira que prestou serviços para ela entre 2014 e 2021. Na ação, a ex-funcionária alegava acúmulo de funções, jornada excessiva e outros descumprimentos trabalhistas. Os pedidos somavam mais de R$ 385 mil.

O caso foi encerrado em novembro de 2025 após um acordo homologado pela Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro. Os termos do entendimento não foram divulgados publicamente.