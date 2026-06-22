Alex Escobar - Reprodução/Instagram

Alex EscobarReprodução/Instagram

Publicado 22/06/2026 22:01

Rio - Alex Escobar passa bem após sentir um mal-estar durante uma participação ao vivo no programa "Encontro com Patrícia Poeta", exibido na manhã desta segunda-feira (22). O jornalista, que está nos Estados Unidos acompanhando a cobertura da Copa do Mundo, recebeu atendimento médico e permanecerá em observação durante a noite em um hospital de Nova Jersey.

A repercussão foi imediata nas redes sociais. Internautas relataram preocupação com o estado de saúde do jornalista e questionaram se ele estava passando bem durante a participação no programa.

Após o episódio, foi informado que Escobar apresentou um mal-estar e foi encaminhado para avaliação médica. Segundo as informações divulgadas, o jornalista está consciente, passa bem e seguirá em observação por precaução.

Em março deste ano, Alex Escobar precisou se afastar temporariamente das atividades profissionais após passar por uma cirurgia para retirada de pólipos nas cordas vocais. Na ocasião, ele realizou tratamento de recuperação com acompanhamento médico e fonoaudiológico antes de retornar ao trabalho.

Até o momento, não há informações sobre uma possível relação entre o procedimento realizado anteriormente e o mal-estar registrado nesta segunda-feira.