Alex Escobar - Reprodução / Instagram

Alex EscobarReprodução / Instagram

Publicado 22/06/2026 12:10 | Atualizado 22/06/2026 12:14

Rio - A participação de Alex Escobar no "Encontro com Patrícia Poeta", na manhã desta segunda-feira (22), chamou atenção do público e repercutiu nas redes sociais. O jornalista entrou ao vivo para comentar a situação de Neymar na Copa do Mundo e atualizar informações sobre o possível retorno do camisa 10 da Seleção Brasileira.



Durante a fala, telespectadores notaram um comportamento diferente do habitual, com voz considerada mais baixa e pausas frequentes. Em um dos momentos da transmissão, ele afirmou:



"Neymar treinou com os companheiros pela primeira vez, um treino completo. Neymar é um jogador que estamos esperando muito por ele na Copa do Mundo. Deve jogar sim o próximo jogo da Seleção… inclusive deve participar dos últimos 15, 20 minutos desse jogo. É um jogador importante, está todo mundo esperando por ele".



A repercussão foi imediata nas redes sociais, com usuários demonstrando surpresa e preocupação com o estado do apresentador. Entre os comentários, internautas escreveram: "O que aconteceu com o Escobar? Estranho, fiquei preocupado", disse uma usuária. "Escobar está bem, gente? Achei ele estranho", comentou outra. "Escobar não tava legal não. Globo, apaga isso aí", publicou uma terceira. "Ele tá passando mal… até a voz tá estranha", observou mais uma.