Alex EscobarReprodução / Instagram
Durante a fala, telespectadores notaram um comportamento diferente do habitual, com voz considerada mais baixa e pausas frequentes. Em um dos momentos da transmissão, ele afirmou:
"Neymar treinou com os companheiros pela primeira vez, um treino completo. Neymar é um jogador que estamos esperando muito por ele na Copa do Mundo. Deve jogar sim o próximo jogo da Seleção… inclusive deve participar dos últimos 15, 20 minutos desse jogo. É um jogador importante, está todo mundo esperando por ele".
A repercussão foi imediata nas redes sociais, com usuários demonstrando surpresa e preocupação com o estado do apresentador. Entre os comentários, internautas escreveram: "O que aconteceu com o Escobar? Estranho, fiquei preocupado", disse uma usuária. "Escobar está bem, gente? Achei ele estranho", comentou outra. "Escobar não tava legal não. Globo, apaga isso aí", publicou uma terceira. "Ele tá passando mal… até a voz tá estranha", observou mais uma.
Vale lembrar que em março deste ano, Alex Escobar passou por uma cirurgia para a retirada de pólipos nas cordas vocais. Na ocasião, o jornalista precisou se afastar das atividades na Globo para se recuperar e seguir o protocolo médico, retomando gradualmente a rotina profissional com acompanhamento fonoaudiológico.
Alex Escobar assusta telespectadores do 'Encontro' ao surgir desorientado na Globo pic.twitter.com/xUfHsBvYVY— Fernando Melo (@FernandoMeloOfi) June 22, 2026
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