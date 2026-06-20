Miguel Falabella e Arlete Salles - Reprodução de vídeo

Miguel Falabella e Arlete SallesReprodução de vídeo

Publicado 20/06/2026 09:22

Rio - Miguel Falabella e Arlete Salles participaram do "Sem Censura", da TV Brasil, nesta sexta-feira (19), e recordaram a personagem Copélia, vivida pela atriz, na série "Toma Lá, Dá Cá" (2007-2009), da TV Globo. Criador do humorístico, ele recordou que, no começo, a veterana teve pudor em dar vida à mãe de Celinha (Adriana Esteves) na produção devido às falas de sexo.

"A Arlete, no começo, tinha pudor de fazer a Copélia. [Ela dizia:] 'Miguelzinho, como é que eu vou dizer isso?'. Porque a Copélia estava sempre no mato, nua, sempre no meio de uma suruba, era muito doida", afirmou Miguel.

"Uma personagem que é no limite do bizarro. Porque era uma avó. Eu me lembro que, quando eu vendi o programa, eles falavam: 'Mas é uma avó, ela fala isso para o neto?'. Tudo dela era sexo. A postura dela era genial, tudo era genial. E ela constrangia aquelas pessoas, porque era muito aberta. E o público amava. Eu via senhoras que me falavam na rua: 'eu adoro a Copélia'", complementou.

Arlete elogiou a personagem escrita por Miguel, e comentou que Copélia ajudou a abrir debates sobre a sexualidade na terceira idade. "Miguel, com esse personagem que ele escreveu com tintas bem fortes, estava tentando drenar o preconceito que existe sobre a sexualidade dos idosos".

"A partir da Copélia, eu encontrava pessoas que diziam: 'A minha avó é a Copélia, eu entendo'. Já aceitando a avó namorando, saindo, dançando, se divertindo. Essa personagem também teve essa importância. Miguel é um comediógrafo raro. Ele vai brincando, mas falando de coisas sérias", destacou.

"Prefiro não comentar." Quem nunca ouviu o famoso bordão da Copélia? No #SemCensura, Miguel Falabella e Arlete Salles relembram os bastidores de 'Toma Lá, Dá Cá' e falam sobre como a série conquistava o público e desafiava preconceitos sobre a sexualidade na terceira idade. pic.twitter.com/YaxBkbZ3AZ — TV Brasil (@TVBrasil) June 19, 2026







