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'Os Donos do Jogo': Elenco se reúne em escola de samba para marcar início das gravações da nova temporada
Juliana Paes, Mel Maia, André Lamoglia e outros nomes participaram de leitura de roteiro e confraternização no Rio
Rio - A segunda temporada de "Os Donos do Jogo" já começou a sair do papel. Para celebrar o início das gravações dos novos episódios, parte do elenco da série da Netflix se reuniu nesta quinta-feira (18) na quadra da Acadêmicos da Rocinha, na Zona Sul do Rio de Janeiro.
O encontro contou com uma leitura de roteiro seguida de uma confraternização com samba e feijoada. Estiveram presentes nomes como Juliana Paes, Mel Maia, André Lamoglia, Bruno Mazzeo, Adriano Garib, Chico Diaz, Dandara Mariana, Giullia Buscaccio, Henrique Barreira, Pedro Lamin, Ruan Aguiar e Stepan Nercessian.
O evento também marcou a recepção aos novos integrantes da produção. Entre os reforços para a próxima temporada estão Duda Matte, Elizabeth Savala e Willean Reis.
Um dos criadores e diretor-geral da série, Heitor Dhalia celebrou o retorno ao universo retratado pela trama.
"Estou muito feliz de poder retornar ao mundo fascinante da contravenção carioca. Reencontrar as famílias fictícias do bicho em mais uma temporada eletrizante de 'Os Donos do Jogo', de apostas cada vez mais altas", afirmou.
Produzida pela Netflix, a série acompanha disputas de poder, rivalidades e relações familiares ligadas ao universo do jogo do bicho.
A primeira temporada conquistou destaque na plataforma ao entrar para o Top 10 Global da Netflix. A produção permaneceu por seis semanas entre os títulos de língua não inglesa mais assistidos do serviço de streaming.
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