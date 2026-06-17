Emicida e João Diamante com os diretores Felipe Bretas (à esquerda) e Nath Ramos (à direita) - Divulgação

Emicida e João Diamante com os diretores Felipe Bretas (à esquerda) e Nath Ramos (à direita)Divulgação

Publicado 17/06/2026 17:16 | Atualizado 17/06/2026 18:23

Rio - O docu-reality "Cozinha de Favela: Prontos para Brilhar", apresentado pelo chef João Diamante, encerrou sua primeira temporada na TV Globo Rio com um balanço positivo de audiência. Ao longo dos três episódios, o programa foi assistido por mais de 1,8 milhão de indivíduos.

Um dos principais destaques foi o desempenho do terceiro episódio, exibido em 6 de junho, que marcou crescimento expressivo entre o público jovem. A atração registrou +127% de crescimento de share entre jovens adultos de 18 a 34 anos em comparação com o primeiro episódio, passando de 6,2 pontos para 14,1 pontos nesse segmento.

Idealizado pelo chef João Diamante e pelos diretores audiovisuais Nath Ramos e Felipe Bretas, o programa é uma coprodução da Impacto Entretenimento e da Iconic Films. "A favela está virando referência. Venceu o futebol, a paixão nacional. E os jovens mostraram que querem saber mais sobre as comunidades cariocas. Conseguimos criar um programa com uma linguagem e uma temática que dialogam diretamente com esse público, tão presente no ambiente digital, e o atraímos de volta para a TV aberta", disse Nath Ramos.

O programa também já havia chamado atenção pelo desempenho do segundo episódio, exibido em 30 de maio, quando alcançou audiência superior ao futebol na faixa. Na ocasião, "Cozinha de Favela" superou a transmissão da final da Champions League exibida pelo SBT. Na disputa pela atenção do público carioca, gastronomia e favela venceram o futebol.

O programa acompanha empreendedores gastronômicos de favelas e da Baixada Fluminense em uma jornada de transformação de seus negócios, com apoio em gestão, marketing, arquitetura e identidade de marca. A primeira temporada mostrou as histórias de Ari Marçal, de São Gonçalo; Rickler Macabu, do Chez Kimberly Food; e Jefferson Doria, da pizzaria Point do Mestre, no Andaraí.

O bom desempenho já movimenta os bastidores para uma segunda temporada. A continuidade do projeto está sendo pensada para 2027 e nomes como Maria Rita, Ludmilla e MC Cabelinho estão entre os cotados para participações especiais nos novos episódios.