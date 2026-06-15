Claudia Baronesa desabafou sobre destruição de casa após incêndio - Divulgação/RedeTV!

Claudia Baronesa desabafou sobre destruição de casa após incêndio Divulgação/RedeTV!

Publicado 15/06/2026 17:44

Rio - Claudia Baronesa é a convidada do programa "Sensacional", da RedeTV!, desta segunda-feira (15) e se emociona ao relembrar o incêndio que atingiu sua residência em abril deste ano. No bate-papo com Daniela Albuquerque, a mãe de MC Gui revela o processo de reconstrução após perder lembranças e bens conquistados ao longo da vida.

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"Todos os dias eu tenho que viver com esse pesadelo, porque tenho que ir lá, mexer nas minhas coisas, tirar o que sobrou dos sacos. Todo dia estou suja, cheirando a queimado. Você volta para casa, mas não tem mais nada do que tinha antes", desabafa. A tragédia começou em um carregador de moto elétrica na garagem do imóvel.

Claudia afirma que o episódio trouxe decepções e serviu como um filtro em suas relações. "Eu tenho um círculo de amizades muito grande, mas, nesse momento, os que ficaram foram poucos. Cheguei a dizer que muitos viraram cinzas junto com tudo aquilo que queimou, porque, realmente, a gente valia o que podia oferecer. Naquele momento, ninguém me estendeu a mão, me ofereceu um abraço, uma mensagem", lamenta.

Ela e o marido foram alvos de ataques e acusações de que teriam provocado o incêndio para receber o valor do seguro do imóvel, que era alugado. "Perdi mais de R$ 1 milhão em dinheiro ali dentro. O seguro não vai me reembolsar. Mas está tudo bem, eu estou viva e a minha vida e a do Rogério valem muito mais do que isso. As pessoas não têm empatia ao dizer tudo aquilo".

Baronesa rebate as especulações ao esclarecer a cobertura da apólice. "90% do valor é destinado para a estrutura da casa e 10% para o inquilino. Acho que aquela casa estava avaliada em R$ 1,8 milhão. Basicamente, R$ 180 mil é o que eles vão pagar pra gente", explica.