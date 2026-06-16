Pedro e Adriana se beijam após veredito pelo assassinato de Arthur - Globo/ Manoella Mello

Pedro e Adriana se beijam após veredito pelo assassinato de Arthur Globo/ Manoella Mello

Publicado 16/06/2026 19:38

Rio - No capítulo desta quarta-feira em "Quem Ama Cuida", Adriana (Letícia Colin) se prepara para o depoimento e recebe orientações do advogado Cléber (Breno Ferreira) para manter a calma e responder com objetividade. Pedro (Chay Suede) a visita na prisão e tenta tranquilizar a fisioterapeuta, enquanto ela reconhece o amor do rapaz e deixa escapar que seria feliz se pudesse retribuir esse sentimento.

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Já de volta ao julgamento, Adriana enfrenta acusações duras de Ademir (Dan Stulbach), mas se mantém firme. Ela afirma com convicção que não matou Arthur Brandão (Antonio Fagundes) e expõe o ambiente hostil que viveu, destacando tanto as acusações injustas por parte da família do milionário quanto o apoio que recebeu de algumas pessoas.

Apesar da defesa consistente e dos testemunhos favoráveis, o clima é de crescente apreensão, com sinais de que o júri pode não acolher sua versão. O veredito é anunciado: Adriana é considerada culpada e condenada a 12 anos de prisão, o que provoca reações adversas no tribunal.

Enquanto parte da família Brandão comemora, a viúva de Arthur fica devastada e tenta lidar com a injustiça sofrida. Pedro demonstra impotência diante da situação. Indignado, o advogado consegue chegar até ela antes de ser levada pelos policiais e Adriana implora para que ele não desista.

O filho de Ademir reafirma que continuará lutando pela liberdade da fisioterapeuta e eles trocam declarações. Durante um abraço, Pedro declara seu amor e a beija num gesto impulsivo e apaixonado.