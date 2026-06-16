Rafa Kalimann criticou repercussão de falas sobre Nattan em documentário - Reprodução de vídeo

Rafa Kalimann criticou repercussão de falas sobre Nattan em documentário Reprodução de vídeo

Publicado 16/06/2026 14:07

Rio - Rafa Kalimann desabafou sobre a repercussão de trecho do documentário "Tempo Para Amar" no qual relata a falta que sentiu de Nattan durante a gravidez de Zuza, primeira filha do casal. Em participação no "Mais Você", desta terça-feira (16), a influenciadora comentou as críticas que o namorado recebeu nas redes sociais.

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"Pegaram esse corte e repercutiram de uma maneira distorcida, porque não assistiram à narrativa completa. Acho que é preciso assistir aos quatro episódios para entender. Levaram para outro caminho, para outra situação", disse ela.

A influenciadora não gostou de ver a discussão do projeto, que aborda questões emocionais e os desafios da maternidade, mudar para especulações de crise em seu relacionamento. "Eu pensei: 'Nossa, um documentário tão importante, com tanta pauta e tanta profundidade, se resumiu, para muita gente na internet, a essa situação apresentada de forma distorcida e limitada'".

Rafa Kalimann destacou, ainda, a importância de mostrar como a chegada de um filho provoca mudanças na vida conjugal. "Porque, sim, essa é a realidade da maioria dos casais. Não é algo da Rafa e do Nattan. E é justamente por isso que a gente quis trazer esse tema, porque não é uma experiência só nossa", afirmou.

Desabafo

No documentário, Rafa afirmou que sentiu falta da presença de Nattan em um período delicado da gestação. Segundo ela, a rotina intensa de viagens e compromissos profissionais de Nattan acabou impactando emocionalmente esse momento.

A influenciadora também desabafou sobre o comportamento do cantor diante das mudanças provocadas pela chegada da filha. "Ele começou a fugir de tudo que pudesse trazê-lo para cá e para essa realidade que não estava legal. Eram muitas mudanças, medos, ansiedade e eu só precisava dele", contou.