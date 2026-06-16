Miguel Falabella durante o Roda Viva - Reprodução de vídeo / TV Cultura

Miguel Falabella durante o Roda VivaReprodução de vídeo / TV Cultura

Publicado 16/06/2026 09:13

Rio - Miguel Falabella revelou que pretende deixar de atuar e falou sobre a ideia de voltar a escrever novelas após 15 anos durante participação programa "Roda Viva", da TV Cultura, nesta segunda-feira (15). O último trabalho do artista em folhetins como autor foi em "Aquele Beijo", em 2011.

"Eu me vejo (escrevendo). Estou pensando em apresentar uma... Tem duas amigas minhas, a Thaís Pontes e a Renatinha Linhares, que escreveram 'Encantado's', e somos amigos lá de trás, e a gente está com umas ideias. Vamos ver", adiantou ele, que explicou que não é do tipo que se planeja muito. "A minha vida sempre foi assim, eu não programo muito, eu sou o famoso 'deixa a vida me levar'. Eu, obviamente, preciso ter uma agenda. Até o final do ano eu fico em Portugal, então não poderia".

Em outro momento, Miguel deu mais detalhes sobre o projeto: "É, a gente, eu, a Taizinha e a Renata, a gente está com uma ideia. Vamos ver se eles compram a ideia. Eu queria voltar a fazer comédia nas sete, tá? Queria voltar a falar desses personagens que eu gosto de criar. Eu queria voltar para aquela linguagem leve da das sete horas".

Após dar vida a Kasper em "Três Graças", o artista comentou que pretende deixar de atuar em breve. "Como ator eu estou meio que meio que encerrando... Ator, quem beijou, beijou. Eu estou meio que encerrando. Eu vou para Portugal agora. Eu vou fazer um filme com a Marisa Orth, que é um filme bem interessante... Vou fazer esse filme, vou acabar o 'Victor ou Victoria - O Musical' (espetáculo), vou fazer uma peça que escrevi, em Portugal", listou.

"Agora eu quero priorizar, eu quero escrever. Me toma muito tempo o teatro, por mais que eu ame estar em cena, estar em cena para mim já é mais custoso hoje em dia, já não tenho vigor, né? Tudo bem, eu faço com maior alegria e maior prazer, mas me custa", acrescentou.

"Estou encerrando como ator".



No #RodaViva desta segunda-feira (15), Miguel Falabella acena para a possibilidade de deixar de atuar em breve.#TVCultura #SomosCultura #MiguelFalabella pic.twitter.com/j3BSvYtDbR — Roda Viva (@rodaviva) June 16, 2026

Ao longo da carreira, Miguel assinou novelas como "Salsa e Merengue" (1996), "A Lua Me Disse" (2005) e "Negócio da China" (2008). Ele também foi o autor de séries e programas de humor como "Pé na Cova" (2013-2016), "Sexo e as Negas" (2014) e "Eu, a Vó e a Boi" (2019).



