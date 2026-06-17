Walmir inicia tratamento para o vício em jogos - Gabriel Vaguel / TV Globo

Walmir inicia tratamento para o vício em jogosGabriel Vaguel / TV Globo

Publicado 17/06/2026 11:09

Rio - Walmir (Antonio Calloni) vai iniciar o tratamento contra o vício em jogos, em cena prevista para ir ao ar nesta quinta-feira (17), em "Coração Acelerado", da TV Globo. Depois de terminar o relacionamento com Irene (Fernanda Pimenta) e se afastar do filho, João Raul (Filipe Bragança), ele admite que perdeu o controle e decide participar de uma reunião dos Jogadores Anônimos.

Walmir vai ao local acompanhado do filho. Emocionado, ele reconhece suas perdas no depoimento e afirma que quer reconstruir sua vida. Após a reunião, João Raul valoriza o esforço do pai e diz que sente orgulho dele. Walmir, ainda abalado, diz que está impactado com o que vivenciou na reunião e reconhece ter sido injusto com Agrado (Isadora Cruz), uma das primeiras a enxergar que ele precisava de ajuda.

Os dois, então, recordam histórias do passado, especialmente da época em que João Raul era adolescente, e se reconciliam.