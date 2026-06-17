'Domingão com Huck' traz de volta o clássico 'Você Decide' durante a Copa do Mundo - Beatriz Damy / Globo

'Domingão com Huck' traz de volta o clássico 'Você Decide' durante a Copa do Mundo Beatriz Damy / Globo

Publicado 17/06/2026 12:48

Rio - A Globo estreia no próximo domingo (21), durante o período da Copa do Mundo, dentro do "Domingão com Huck", uma nova versão do "Você Decide", atração que se tornou um fenômeno nos anos 1990 ao permitir que o público escolhesse o desfecho das histórias exibidas.

Lançado em 1992, o programa foi pioneiro na interatividade da TV aberta. A cada episódio, uma trama apresentava um conflito ou dilema e, ao final, os telespectadores decidiam qual dos finais disponíveis seria exibido. Na época, a votação acontecia por telefone, algo considerado inovador para a televisão brasileira.

Mais de três décadas depois, o formato retorna atualizado. Em cada edição, uma história inspirada em situações do cotidiano será apresentada ao público. Após a exibição da trama, famosos convidados e especialistas participarão de uma discussão no palco do "Domingão com Huck", analisando os diferentes pontos de vista envolvidos no enredo. Em seguida, os telespectadores poderão escolher o final da narrativa por meio de uma votação no gshow, que definirá o desfecho exibido ao vivo.

A direção artística da dramaturgia do quadro está nas mãos de Paulo Silvestrini, que tem uma ligação antiga com o projeto e destaca que a proposta continua atual mesmo mais de três décadas após a estreia. "Hoje o projeto segue pioneiro. Nenhuma outra dramaturgia no Brasil propôs essa forma de relacionamento com o público. O 'Você Decide' é um jogo e essa 'gameficação' da dramaturgia faz com que a gente crie diferentes pontos de vista, estimulando o debate sobre os temas propostos. A experiência é viva. É como uma partida de futebol. A diferença é que, no nosso programa, o público decide o resultado", afirma.

Segundo o diretor, a equipe buscou criar uma versão capaz de dialogar tanto com quem acompanhou o programa nos anos 1990 quanto com uma nova geração de espectadores. "Muita coisa mudou desde a primeira versão. O fórum de discussão, antes restrito ao ambiente familiar, hoje é enorme, a internet amplia e aquece o debate. Optamos por trabalhar com atores pouco conhecidos para que o afeto do público por talentos mais frequentes na teledramaturgia não influencie suas escolhas. É um novo slot de dramaturgia na Globo, então também apostamos em lançar talentos", explica.

Outra diferença em relação à atração original está no peso dado à discussão dos temas apresentados. Se antes a narrativa ocupava a maior parte do programa, agora o debate ganha protagonismo. "Diferente da primeira versão, em que a história ocupava maior espaço, hoje a discussão e repercussão dos temas no palco é a prioridade. Ainda assim, é uma dramaturgia da Globo, por isso montamos uma equipe robusta e muito talentosa capaz de realizar em pouco tempo um produto com a excelência das produções da empresa", diz.

Para Silvestrini, o formato encontra no "Domingão com Huck" um ambiente ideal para reunir diferentes pontos de vista sobre questões do cotidiano. "O 'Domingão' é a arena perfeita porque reúne um público abrangente e diverso, o que enriquece o debate. A gente aprende quando ouve uma opinião diferente da nossa. Isso é o que a TV aberta tem de mais legal. É o Brasil heterogêneo e plural reunido em torno de um assunto, debatendo, discutindo e decidindo através do voto o resultado de uma história. Uma experiência que vale a pena praticar", opina.