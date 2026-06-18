A jornalista Carolina Barufatti, e cinegrafista Daniel Bezerra, viveram momentos de tensão enquanto faziam a cobertura de um acidente na PR-239 - Reprodução / Ric RECORD

A jornalista Carolina Barufatti, e cinegrafista Daniel Bezerra, viveram momentos de tensão enquanto faziam a cobertura de um acidente na PR-239Reprodução / Ric RECORD

Publicado 18/06/2026 12:19

Rio - A jornalista Carolina Barufatti viveu momentos de tensão enquanto fazia a cobertura de um acidente na PR-239, entre Assis Chateaubriand e Toledo, no Paraná. O susto aconteceu na manhã desta quarta-feira (17), quando um carro passou em alta velocidade e quase atingiu a repórter e o cinegrafista Daniel Bezerra durante uma entrada gravada para a "RIC Record Oeste".

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A equipe estava no local acompanhando um acidente registrado por volta das 6h da manhã, envolvendo um carro e uma carreta. Enquanto Carolina explicava as circunstâncias da colisão, um veículo surgiu repentinamente e passou a poucos metros dos profissionais. A cena foi registrada pelas câmeras e repercutiu nas redes sociais.



Horas depois, Carolina participou ao vivo do programa para comentar o ocorrido. A jornalista afirmou que só percebeu a gravidade da situação após o susto passar. "Se a gente se olhar bem agora, a gente começa a chorar, porque depois que vem, né? Na hora a gente não entende o que aconteceu", disse.



Segundo o cinegrafista Daniel Bezerra, que trabalha há 23 anos na televisão, o motorista tentou desviar de outro veículo que havia parado próximo ao local do acidente. "Já passei por muita coisa, mas essa sensação foi muito próxima. Estou anestesiado ainda", relatou.



Carolina, explicou que a área estava sinalizada e que uma viatura da Polícia Militar havia deixado o local poucos minutos antes. Ela aproveitou para fazer um alerta aos motoristas. "A gente estava ali trabalhando, assim como o pessoal do SAMU, do resgate e da polícia. Então é importante que as pessoas não parem por curiosidade para ver o que aconteceu, porque isso acaba atrapalhando o trânsito e pode causar outro acidente", afirmou.



A repórter também contou que nenhum dos motoristas envolvidos na situação retornou para falar com a equipe. "Eu tenho as imagens das duas placas, inclusive, mas os dois foram embora", disse.



Segundo a reportagem do "Balanço Geral", o acidente que motivou a cobertura envolveu um homem de 36 anos, que ficou preso às ferragens após a colisão entre um Volkswagen Gol e uma carreta. Ele foi resgatado por equipes do SAMU, Defesa Civil e serviço aeromédico do Consamu e levado de helicóptero para Toledo. Apesar da gravidade do impacto, permaneceu consciente durante todo o atendimento e foi encaminhado ao Hospital Geral da Unimed com suspeita de fratura em uma das pernas.