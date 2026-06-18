Viviane Araujo durante o Sem Censura - Reprodução de vídeo

Viviane Araujo durante o Sem CensuraReprodução de vídeo

Publicado 18/06/2026 06:46

Rio - Viviane Araujo comentou como lida com o machismo e etarismo no Carnaval durante entrevista ao "Sem Censura", comandado por Cissa Guimarães, na TV Brasil, nesta quarta-feira (17). Rainha de bateria do Salgueiro há 18 anos, a atriz disse que não dá importância para os comentários negativos e que seu amor por estar na Avenida é maior do que qualquer coisa.

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"É chato, às vezes, é muito chato, machuca. Mas o que eu procuro fazer é falar assim: 'pera aí, uma pessoa, duas, estão falando e isso, e um milhão aqui está me querendo aqui. Então, não posso dar importância para isso. Primeira coisa, não dou importância. Porque se realmente a gente olhar e ficar a gente acaba adoecendo", afirmou Viviane.

"E o amor que eu sinto, a vontade que eu tenho ainda de estar ali é muito maior que qualquer coisa. Eu não sei, de fato, mensurar o que eu sinto quando eu piso na Avenida", acrescentou.

Ela, ainda, mencionou o carinho que recebe. "O que eu sei é esse calor humano, porque as pessoas falam comigo depois. Do nada, às vezes, eu encontro uma pessoa na rua, (que fala): 'cara, quando você passa na Avenida, tem gente que sai lá dentro do camarote, não está nem ligando para o desfile que está passando, o que está acontecendo, mas quando vem você, as pessoas querem sair correndo e ficar grudada ali".

Outra convidada da atração, Sandra Annenberg refletiu sobre o etarismo. "É a gente pensar que a gente tem que ser referência também. Não que a gente tenha que ser. Eu não quero nos impor isso, mas a gente tem esse papel. Quem aparece publicamente é uma referência. Então, se você se mantiver ativa, e está ativa, vida longa. Por favor, nos leve junto". Viviane concordou: "É isso que você falou, é o nosso papel ali".



"São as pessoas assistindo e falando: 'que bom, ela segue. Também posso. Quem sabe eu também consiga seguir esse caminho'. ", frisou Sandra.