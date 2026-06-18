Letícia Colin durante o Saia Justa - Reprodução de vídeo

Letícia Colin durante o Saia JustaReprodução de vídeo

Publicado 18/06/2026 07:14 | Atualizado 18/06/2026 09:54

Rio - Intérprete de Adriana em "Quem Ama Cuida", Letícia Colin participou do "Saia Justa", do GNT, nesta quarta-feira (17), voltou a falar sobre o casamento com Michel Melamed, com quem tem o filho Uri, de 6 anos, depois dos dois ficarem separados por quase dois anos.

"Fizemos análise de casal, muita conversa... Tentamos nos separar e não conseguimos, foi uma separação fracassada", brincou a artista.



Ela ainda mencionou a diferença de idade entre eles. "Eu tinha uma admiração, uma atração... Temos 16 anos de diferença, por mais que eu seja muito madura, em algum momento faltou uma maturidade para encarar a vida. Passamos pela pandemia, meu filho tinha 3 meses quando a pandemia começou. Então viver naquela casa foi bom porque a gente pôde cuidar, mas foi um pouco sufocante e acho que confundi a minha liberdade... E tinha liberdade e não a enxergava".

Colin considerou a separação como um momento de se reconectar e declarou que mudou a forma de ver a relação dos dois. "Foi interessante se separar, achar que a coisa tinha acabado, para descobrir que ela estava só começando, porque nós temos muita pressa, queremos que as coisas aconteçam rápido, porque o mundo é muito rápido. Estou com o Michel há 10 anos e tem coisas que eu penso: 'Agora entendi o que ele falou', porque as coisas levam tempo. Estou achando ótimo envelhecer e ter um pouco mais de paciência. Eu fiz um luto dessa separação do Michel, para depois me reencontrar com ele. Eu precisava finalizar quem eu era no momento em que eu não compreendia, que não dava conta, para poder recomeçar".

Apesar da reconciliação, o casal não mora mais junto. "Moramos em casas separadas desde que voltamos! É uma logística mais trabalhosa com filho pequeno, mas tem sido importante a gente preservar espacialmente o que cada um precisa, ele é organizado, eu sou caótica...".

Bailarina de Eliana

No programa, Letícia ainda recordou a época em que trabalhou como bailarina de Eliana, uma das apresentadoras da atração, em 1999. "Eu fui bailarina da Eliana, eu tinha 9 anos e foi a realização! Eu era fã, então podia estar perto dela, a gente ensaia coreografia, fazia show... Eu sempre gostei de dançar e, de repente, fazer isso ao lado de uma superestrela", afirmou a atriz.

Eliana lembrou que o álbum "Primavera" foi indicado ao Grammy Latino de 2000, na categoria de Melhor Álbum Infantil Latino e celebrou o reencontro com Colin. "Foi emocionante te ver, então é mais ainda te receber aqui como aqui como atriz grandiosa e respeitada!".