Ademir (Dan Stulbach) e Pedro (Chay Suede) - Fabio Rocha / TVGlobo

Ademir (Dan Stulbach) e Pedro (Chay Suede) Fabio Rocha / TVGlobo

Publicado 19/06/2026 08:15

Rio - Depois do embate com o pai, Pedro (Chay Suede) conseguirá o extrato bancário de Tom (Allan Souza Lima), com a comprovação de que ele, que depôs contra Adriana (Letícia Colin) no julgamento pela morte de Arthur (Antonio Fagundes), recebeu dinheiro de Ademir (Dan Stulbach). A cena está prevista para ir ao ar neste sábado (20), em "Quem Ama Cuida", da TV Globo.

Elenice (Mariana Sena) é quem vai procurar Pedro para falar sobre as desconfianças que tem em relação ao marido tóxico. Após a conversa, a amiga de Adriana conseguirá enviar o extrato bancário de Tom para Pedro. Nele, constará o depósito feito por Ademir. Com provas de que o pai jogou sujo, Pedro será questionado pelo familiar se ele irá denunciá-lo.

Já em cenas previstas para irem ao ar na próxima semana, Ademir receberá uma intimação para explicar os depósitos feitos na conta de Tom, e se negará a dar explicações a Pedro.