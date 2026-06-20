'Jornal Nacional' enfrenta falha técnica ao vivo - Reprodução de vídeo

'Jornal Nacional' enfrenta falha técnica ao vivoReprodução de vídeo

Publicado 20/06/2026 10:48

Rio - Uma falha técnica no encerramento do "Jornal Nacional", na noite desta sexta-feira (19), chamou a atenção dos internautas. O apresentador César Tralli se despedia dos telespectadores quando alguns efeitos surgiram na imagem. O problema, entretanto, foi rapidamente resolvido.

O momento ganhou destaque nas redes sociais. "O pobi do Tralli parecendo que está em um videoclipe", afirmou um usuário do X, antigo Twitter. "Achei que era bug da minha TV", comentou outro. "César Tralli virou espírito? Não! É só um problema técnico no 'JN' mesmo", disparou uma terceira pessoa.

A postura do marido de Ticiane Pinheiro em meio à falha foi elogiada. "O divo pleníssimo!"; "César Trallo manteve a postura e simpatia de sempre ele é demais!"; "César Tralli sempre dando um show de condução" e "Parabéns César Tralli pela postura de sempre" foram alguns dos comentários publicados nas redes sociais.