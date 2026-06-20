'Jornal Nacional' enfrenta falha técnica ao vivoReprodução de vídeo
MEU DEUS! Globo morrendo ao vivo no encerramento do #JN. #CopaNaGlobo pic.twitter.com/LdUFYi2u1B— Brenno (@brenno__moura) June 19, 2026
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Vídeo: 'Jornal Nacional' enfrenta falha técnica ao vivo
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