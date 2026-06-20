Apresentador seguirá com a temporada especial do 'Caldeirão com Mion' até o final da Copa do Mundo - Globo / Junior Dantas

Apresentador seguirá com a temporada especial do 'Caldeirão com Mion' até o final da Copa do Mundo Globo / Junior Dantas

Publicado 20/06/2026 05:00

Rio - Ludmilla, roda de samba, convidados especiais e uma comemoração em família marcam a edição deste sábado (20) do "Churrascão do Mion". Em novo formato durante a Copa do Mundo, o programa chega à segunda semana na Globo com transmissão ao vivo para repercutir os acontecimentos do mundial em tempo real. A atração também celebra os 47 anos do apresentador Marcos Mion, que receberá a mulher, Suzana Gullo, e os filhos Romeo, Donatella e Stefano na atração.

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O comunicador celebra a aventura de fazer o programa ao vivo. "Era uma vontade antiga minha. Eu estava sentindo muita falta, saudade dessa adrenalina, dessa energia", admite. O comunicador celebra a aventura de fazer o programa ao vivo. "Era uma vontade antiga minha. Eu estava sentindo muita falta, saudade dessa adrenalina, dessa energia", admite.

Criada especialmente para o período da Copa, a atração substitui temporariamente o formato tradicional do "Caldeirão" e ocupa uma cidade cenográfica montada nos Estúdios Globo. A proposta é reunir música, entretenimento e futebol em um ambiente inspirado nas tradicionais confraternizações entre amigos e familiares em dias de jogos.



"A gente saiu do estúdio para conseguir reproduzir uma situação extremamente atraente. A ideia é exatamente que quem está em casa se sinta como se fosse uma extensão da sua própria casa. O churrasco, o samba, a conversa e o futebol podem acontecer a qualquer momento", explica Mion.

Para ele, o novo formato permite que o programa acompanhe os desdobramentos do campeonato sem perder o senso de atualidade. "Até porque a gente está na Copa do Mundo e se a gente não fizer um programa extremamente atualizado, a gente vai parecer um peixe fora d'água. A gente precisa estar ao vivo para comentar tudo o que está acontecendo."



Neste sábado, além da apresentação de Ludmilla, a atração exibe uma matéria especial de Alex Escobar, que conversou com atores das novelas da emissora sobre superstições e rituais pessoais. Entre os entrevistados está Tony Ramos, no ar em "Quem Ama Cuida", como Otoniel.

Também haverá a participação do comentarista Paulo Nunes, além de influenciadores e convidados ligados ao universo do futebol para comentar os desdobramentos da Copa em um ambiente descontraído. "Todo mundo entende um pouco de futebol nessa época. Todo mundo gosta de dar palpite. A gente vai estar aqui exatamente para fazer isso tudo virar uma grande companhia para o povo que está em casa", diz Marcos.



A experiência reabre discussões sobre a presença do ao vivo nos programas de entretenimento da emissora. Embora reconheça que a decisão dependa de diferentes fatores, Mion afirma que o tema já faz parte das conversas da equipe. "Olha, é um desejo meu [fazer programa ao vivo]. Mas existem vários fatores e vertentes que podem fazer isso se tornar uma realidade ou não e que independem muito da minha vontade."



A temporada especial do "Caldeirão", que seguirá até o encerramento da Copa do Mundo, em julho, independentemente da campanha da Seleção Brasileira, também abre espaço, nesta tarde, para comemorar o aniversário do apresentador. Casado com Suzana Gullo, ele é papai de Romeo, Donatella e Stefano. "A família toda vem passar o aniversário comigo. O Romeozão vai ficar maluco. Ele gosta de um palco (risos). Os três vão ficar malucos", adianta.