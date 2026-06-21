Julia Lemos interpreta Ana Maria em ’A Nobreza com Amor’ - Reprodução Instagram

Julia Lemos interpreta Ana Maria em ’A Nobreza com Amor’Reprodução Instagram

Publicado 21/06/2026 05:00 | Atualizado 21/06/2026 08:27

Rio - Intérprete de Ana Maria na novela "A Nobreza com Amor", da TV Globo, Julia Lemos, de 25 anos, define a personagem como um "presente". A atriz pernambucana afirma que, desde o início da preparação para a trama, percebeu que a jovem teria um papel importante em sua trajetória profissional.

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"Cada vez mais que eu vou vivendo na pele dessa personagem e convivendo com as pessoas que estão fazendo essa novela, mais eu tenho certeza que ela está sendo um presente para mim", afirma. "Cada vez mais que eu vou vivendo na pele dessa personagem e convivendo com as pessoas que estão fazendo essa novela, mais eu tenho certeza que ela está sendo um presente para mim", afirma.

Ao longo da história, Ana Maria passa por diversas transformações, mas, para Julia, a principal delas não está ligada aos relacionamentos amorosos. "O que mais me move por Ana Maria é esse arco da conquista da autoestima e dela entender esse valor e esse amor próprio que ela pode ter", explica.



Na trama, a jovem enfrenta as consequências de uma relação familiar marcada pela opressão. A mãe constantemente diminui suas capacidades e não incentiva seus sonhos, algo que afeta diretamente a forma como ela enxerga a si mesma. "Ela vem de um ambiente familiar muito complicado. Eu acho que o maior desafio dela é se entender no mundo", diz a artista.



Julia revela que compreender a crueldade da personagem de Fabiana Karla foi um dos momentos mais impactantes durante as gravações. "Foi quando eu realmente comecei a entender o quão aberta ela é para colocar essa menina para baixo, para diminuir a autoestima dessa menina", conta.



Apesar da tensão em cena, a convivência nos bastidores é completamente diferente. A atriz destaca a amizade construída com Fabiana e afirma que recebe muito apoio da colega de elenco. "A gente tem uma relação muito bonita, muito carinhosa, próxima. Eu sou encantada por Fabiana".

A atriz também acredita que os romances com Manoel (Daniel Rangel) e Januário (Ítalo Martins) fazem parte desse processo de amadurecimento, mas não são o centro da história. Para ela, os dois ocupam lugares diferentes na vida de Ana Maria e contribuem para seu crescimento pessoal.

Histórias diferentes e identificação do público



Julia também ressalta que a própria história é bastante diferente da vivida por Ana Maria. Segundo ela, cresceu em um ambiente familiar acolhedor, onde recebeu incentivo e afeto, fatores que contribuíram para desenvolver uma autoestima saudável. "Eu fui criada com muito amor, muito cuidado. Sempre me colocaram para cima. Eu gosto de mim. E acho que essa base foi o que faltou para Ana Maria", reflete.



Nos próximos capítulos, um dos momentos marcantes da trajetória da personagem será o desfile de inauguração do ateliê Flor de Seda, com os modelos produzidos por Alika/Lúcia (Duda Santos) e Teresa (Ana Cecília Costa), que ajudará a fortalecer sua confiança. A atriz adianta que esse será apenas um dos vários pontos de virada que contribuirão para a construção de uma Ana Maria mais segura de si.



A identificação do público tem sido uma das maiores recompensas para Julia. Ela conta que recebe diariamente mensagens de espectadores de diferentes idades que se enxergam na personagem e torcem por sua felicidade. "Eu recebo muitas mensagens de meninas mais novas, da minha idade e de mulheres mais velhas que se veem na Ana Maria. Ver essa torcida do público tem sido muito bonito", afirma.



Julia também celebra o momento profissional que vive e cita os desafios da mudança para o Rio de Janeiro em busca de oportunidades. "Tem sido um ano em que eu tenho colhido vários frutos. Sou muito grata que essa novela tenha surgido e que seja uma personagem que eu amo tanto", conclui.