Julia Lemos interpreta Ana Maria em ’A Nobreza com Amor’Reprodução Instagram
"Cada vez mais que eu vou vivendo na pele dessa personagem e convivendo com as pessoas que estão fazendo essa novela, mais eu tenho certeza que ela está sendo um presente para mim", afirma.
Na trama, a jovem enfrenta as consequências de uma relação familiar marcada pela opressão. A mãe constantemente diminui suas capacidades e não incentiva seus sonhos, algo que afeta diretamente a forma como ela enxerga a si mesma. "Ela vem de um ambiente familiar muito complicado. Eu acho que o maior desafio dela é se entender no mundo", diz a artista.
Julia revela que compreender a crueldade da personagem de Fabiana Karla foi um dos momentos mais impactantes durante as gravações. "Foi quando eu realmente comecei a entender o quão aberta ela é para colocar essa menina para baixo, para diminuir a autoestima dessa menina", conta.
Apesar da tensão em cena, a convivência nos bastidores é completamente diferente. A atriz destaca a amizade construída com Fabiana e afirma que recebe muito apoio da colega de elenco. "A gente tem uma relação muito bonita, muito carinhosa, próxima. Eu sou encantada por Fabiana".
Julia também ressalta que a própria história é bastante diferente da vivida por Ana Maria. Segundo ela, cresceu em um ambiente familiar acolhedor, onde recebeu incentivo e afeto, fatores que contribuíram para desenvolver uma autoestima saudável. "Eu fui criada com muito amor, muito cuidado. Sempre me colocaram para cima. Eu gosto de mim. E acho que essa base foi o que faltou para Ana Maria", reflete.
Nos próximos capítulos, um dos momentos marcantes da trajetória da personagem será o desfile de inauguração do ateliê Flor de Seda, com os modelos produzidos por Alika/Lúcia (Duda Santos) e Teresa (Ana Cecília Costa), que ajudará a fortalecer sua confiança. A atriz adianta que esse será apenas um dos vários pontos de virada que contribuirão para a construção de uma Ana Maria mais segura de si.
A identificação do público tem sido uma das maiores recompensas para Julia. Ela conta que recebe diariamente mensagens de espectadores de diferentes idades que se enxergam na personagem e torcem por sua felicidade. "Eu recebo muitas mensagens de meninas mais novas, da minha idade e de mulheres mais velhas que se veem na Ana Maria. Ver essa torcida do público tem sido muito bonito", afirma.