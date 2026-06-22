Virginia, Zé Felipe e Ana Castela - Reprodução Instagram

Virginia, Zé Felipe e Ana CastelaReprodução Instagram

Publicado 22/06/2026 22:57 | Atualizado 22/06/2026 22:58

Rio - Os internautas acreditam que Ana Castela mandou um recado nada discreto para Zé Felipe. Nesta segunda-feira (22), a cantora movimentou as redes sociais ao publicar um vídeo cantando uma música considerada sugestiva por fãs, poucas horas depois de o sertanejo falar sobre sua relação com Virginia Fonseca.

A repercussão começou após uma entrevista de Zé Felipe ao portal LeoDias. Durante a conversa, o cantor afirmou que mantém uma amizade muito próxima com a ex-esposa, com quem tem três filhos, e revelou que os dois seguem em contato diário. "A Virginia é minha melhor amiga. De verdade. A gente se fala todos os dias. Quando acontece alguma coisa, eu ligo para ela e ela me liga", declarou.

Pouco depois, Ana Castela publicou um vídeo no TikTok interpretando um trecho da música "Cadeira Cativa", de Zé Neto e Cristiano. A escolha da canção chamou a atenção dos seguidores por causa da letra, que fala sobre uma amizade que pode se transformar em romance. "Vamo ver até aonde essa amizade vai. Se não achar o amor da vida, cê me liga qualquer hora", diz um dos versos da música.

A publicação foi suficiente para alimentar especulações. Nos comentários, diversos usuários apontaram uma possível conexão entre a postagem e a entrevista de Zé Felipe. "Senti uma indireta aí", escreveu um seguidor. "A indireta foi bem direta", comentou outro. Já um terceiro aproveitou para pedir uma reconciliação do antigo casal: "Voltem, por favor".

Ana Castela e Zé Felipe assumiram o relacionamento publicamente em outubro de 2025, após meses de rumores. O término foi anunciado pelo cantor no fim daquele mesmo ano, por meio de uma mensagem publicada nos Stories do Instagram e posteriormente compartilhada pela própria artista.

Na ocasião, o filho de Leonardo afirmou que a separação aconteceu de forma amigável e sem conflitos. "Nosso término não foi por briga. Conversamos e entendemos que o melhor era cada um seguir o seu caminho. Eu a amo e sei que ela também me ama, mas decidimos seguir caminhos diferentes em busca dos nossos objetivos individuais", escreveu.

O cantor também destacou o carinho que desenvolveu pela família da artista e agradeceu pelos momentos que viveram juntos. Apesar disso, o ex-casal seguiu caminhos distintos desde o anúncio da separação.