João Gomes - Reprodução de vídeo / TV Pernambuco

João GomesReprodução de vídeo / TV Pernambuco

Publicado 22/06/2026 09:00

Rio - João Gomes reconheceu as antigas professoras durante um show no São João de Petrolina, em Pernambuco, neste domingo (21), e fez questão de interagir com elas do palco. O cantor comentou a presença das profissionais na apresentação e ainda fez uma brincadeira com elas.

fotogaleria

"Olha as minhas professoras aí! Não perdem uma, né? Corrigir prova que é bom...", brincou o artista. Ele ainda contou uma história envolvendo uma delas. "Professora Vera me passou em matemática na segunda série. Eu errei o cálculo todo, ela pegou e falou bem assim: 'a interpretação foi boa'. Não dá para interpretar em matemática, não. Hoje eu sei, né".

No mesmo evento, João soltou a voz ao lado de Ivete Sangalo e Marisa Monte, além de empolgar o público com seus maiores sucessos.

Vale lembrar que, no ano passado, João se emocionou ao reencontrar uma professora durante um show na mesma região. "Professora minha ali no canto, eu sei que sente orgulho, porque foi com vocês que eu aprendi a ser um rapaz direito, tá bom?", agradeceu João, que em seguida caiu no choro.

"Quando eu cantei minha primeira música que fez sucesso, eu mandei mensagem pra professora Verlândia e eu acho que ela nem lembrava de mim, ou lembrava. [Eu] nunca mais tinha mandado a mensagem. Eu digo: 'Obrigado por me ensinar a escrever'. Hoje, graças a Deus estamos aqui. Eu queria dizer para toda criança: 'Respeite seu pai, respeite seu professor'".