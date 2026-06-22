Bruna Marquezine e Shawn Mendes surgem juntos em vídeo de aniversário de João Lucas - Reprodução / Instagram

Bruna Marquezine e Shawn Mendes surgem juntos em vídeo de aniversário de João LucasReprodução / Instagram

Publicado 22/06/2026 07:54 | Atualizado 22/06/2026 08:40

Rio - Bruna Marquezine, de 30 anos, e Shawn Mendes, de 27, apareceram entre os convidados da comemoração de aniversário de João Lucas, marido de Sasha Meneghel. Neste domingo (21), o cantor publicou um vídeo nas redes sociais com momentos da celebração realizada em Angra dos Reis, Costa Verde do Rio.



Nas imagens, João mostra uma surpresa organizada pela mulher para marcar a chegada de seus 27 anos. A dinâmica incluiu uma espécie de caça ao tesouro, que conduziu o cantor por diferentes pistas.



Bruna e Shawn aparecem em alguns momentos do vídeo ao lado dos demais convidados. Em uma das cenas, o artista canadense surge com Chihiro, cachorro de estimação da atriz, no colo.



Shawn está no Brasil desde o início do mês e tem sido visto com frequência ao lado de Bruna. Recentemente, os dois foram fotografados durante um passeio em uma praia na Zona Sul do Rio. Também circularam registros dos artistas na academia e durante um jantar na capital fluminense.



Os rumores de um relacionamento entre os dois começaram em 2017, após a passagem de Shawn pelo Rock in Rio. Na época, o cantor passou a seguir a atriz nas redes sociais, o que despertou especulações entre os fãs.



As especulações ganharam força novamente no ano passado, quando Shawn retornou ao Brasil para compromissos ligados ao Lollapalooza. Segundo informações divulgadas à época, a aproximação teria acontecido em um encontro promovido por João Silva, filho de Faustão, que contou com a presença de amigos próximos, entre eles Sasha e João.



Desde então, os artistas passaram a ser vistos juntos em diferentes ocasiões. O relacionamento tornou-se público durante as comemorações de Ano-Novo, em uma viagem a Alagoas. Pouco depois, eles também estiveram juntos no Carnaval de Salvador, inclusive em uma participação no trio de Ivete Sangalo.