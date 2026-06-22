Rio - Larissa Manoela, de 25 anos, publicou um desabafo no X, antigo Twitter, neste domingo (21), sobre os rumores de que poderia estar grávida. Casada com o André Luiz Frambach, a atriz se mostrou incomodada com comentários feitos por internautas em suas fotos e destacou que não tem a "barriga negativa".
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"Notaram que todo post que faço agora tem alguém comentando: 'Nossa, olha a barriguinha'. Gente, é só uma barriga normal, vamos tá normalizando? Eu não tenho barriga negativa. Vocês querem me ver grávida a qualquer custo, já disse que quando acontecer eu vou ser a primeira a falar", destacou.
Notaram que todo post que faço agora tem alguém comentando “nossa olha a barriguinha”. Gente é só uma barriga normal, vamos tá normalizando? Eu não tenho barriga negativa. Vcs querem me ver grávida a qualquer custo, já disse que quando acontecer eu vou ser a primeira a falar.
Em entrevista recente ao "Quem é Você Nesse Rolê?", comandado por Thais Fersoza, Larissa comentou que pensa em engravidar a partir do ano que vem. "Eu e o André [estamos] casados há quase três anos. Faz parte dos nossos planos. Para a vida a dois, é nosso plano de vida nos tornarmos pais. É uma coisa que a gente faz com planejamento", disse ela, que revelou que esse é um dos maiores sonhos do casal.
"Na última entrevista que dei, tinha falado entre 3 e 4 anos [para ter filhos] mas agora já não é. Era a longo prazo e passou a ser curto. O tempo passou, então já está nos planos dos próximos anos, a partir do ano que vem, esse é um desejo", contou.