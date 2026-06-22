Gabriela Loran Reprodução do Instagram

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Rio - Gabriela Loran colocou o corpão para jogo em cliques publicados no Instagram, neste domingo (21). A atriz, que deu vida à Viviane em "Três Graças", compartilhou uma série de fotos onde aparece usando um biquíni fininho em um dia de lazer em Pipa, no Rio Grande do Norte, e chamou a atenção pela boa forma. 
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Gabriela Loran - Reprodução do Instagram
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"Até logo Pipa", escreveu ela na legenda. Os fãs da artista, que é uma mulher trans, encheram ela de elogios. "Linda é pouco! Uma deusa!", opinou um admirador de Gabi. "Gostosa", reagiu outro. "Simplesmente maravilhosa", afirmou uma terceira pessoa. Outros comentários como: "Perfeita"; "Musa"  e "Sereia" também foram publicados. 
Após "Três Graças", Gabriela interpretará a primeira protagonista no filme "Amor à la carte", dos Estúdios Globo. Na produção, ela dará vida a uma chef de cozinha, que fará par romântico com o personagem de Danilo Mesquita, dono de um restaurante. 