Rebeca Andrade faz declaração à suposta namorada após conquistar ouro no Pan-AmericanoReprodução / Instagram
Em uma publicação nas redes sociais, a atleta reuniu imagens da conquista e incluiu uma foto ao lado da mulher. Na legenda, Rebeca agradeceu o apoio: "Obrigada por me apoiar e estar aqui nesse momento importante da minha vida! Te amo!", declarou.
No registro, Gisele aparece dando um beijo no rosto da campeã olímpica. A postagem rapidamente ganhou repercussão e levou fãs a comentar sobre um possível relacionamento entre as duas.
Embora Rebeca não tenha confirmado publicamente o namoro, diversos internautas trataram Gisele como a namorada da atleta nos comentários. "A Rebeca Andrade postando foto com a namorada fez meu domingo mais feliz", escreveu uma usuária na rede social X.
Outra internauta comentou: "Imagina revelar ao mundo sua namorada gata misteriosa logo depois de ganhar mais uma medalha de ouro. A Rebeca Andrade é muito poderosa".
Após a repercussão, seguidores também resgataram outras fotos publicadas anteriormente nas redes sociais. Em diferentes ocasiões, Rebeca e Gisele apareceram juntas em momentos de lazer e encontros com amigos. Até o momento, Rebeca Andrade não comentou os rumores nem confirmou oficialmente o status da relação.
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