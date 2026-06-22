Rebeca Andrade faz declaração à suposta namorada após conquistar ouro no Pan-Americano - Reprodução / Instagram

Rebeca Andrade faz declaração à suposta namorada após conquistar ouro no Pan-AmericanoReprodução / Instagram

Publicado 22/06/2026 08:44

Rio - A ginasta Rebeca Andrade compartilhou neste domingo (21) uma declaração de amor para a suposta namorada, Gisele, após conquistar a medalha de ouro no Pan-Americano de Ginástica, realizado no Rio.



Em uma publicação nas redes sociais, a atleta reuniu imagens da conquista e incluiu uma foto ao lado da mulher. Na legenda, Rebeca agradeceu o apoio: "Obrigada por me apoiar e estar aqui nesse momento importante da minha vida! Te amo!", declarou.



No registro, Gisele aparece dando um beijo no rosto da campeã olímpica. A postagem rapidamente ganhou repercussão e levou fãs a comentar sobre um possível relacionamento entre as duas.

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Embora Rebeca não tenha confirmado publicamente o namoro, diversos internautas trataram Gisele como a namorada da atleta nos comentários. "A Rebeca Andrade postando foto com a namorada fez meu domingo mais feliz", escreveu uma usuária na rede social X.



Outra internauta comentou: "Imagina revelar ao mundo sua namorada gata misteriosa logo depois de ganhar mais uma medalha de ouro. A Rebeca Andrade é muito poderosa".



Após a repercussão, seguidores também resgataram outras fotos publicadas anteriormente nas redes sociais. Em diferentes ocasiões, Rebeca e Gisele apareceram juntas em momentos de lazer e encontros com amigos. Até o momento, Rebeca Andrade não comentou os rumores nem confirmou oficialmente o status da relação. Embora Rebeca não tenha confirmado publicamente o namoro, diversos internautas trataram Gisele como a namorada da atleta nos comentários. "A Rebeca Andrade postando foto com a namorada fez meu domingo mais feliz", escreveu uma usuária na rede social X.Outra internauta comentou: "Imagina revelar ao mundo sua namorada gata misteriosa logo depois de ganhar mais uma medalha de ouro. A Rebeca Andrade é muito poderosa".Após a repercussão, seguidores também resgataram outras fotos publicadas anteriormente nas redes sociais. Em diferentes ocasiões, Rebeca e Gisele apareceram juntas em momentos de lazer e encontros com amigos. Até o momento, Rebeca Andrade não comentou os rumores nem confirmou oficialmente o status da relação.

O ex-namorado mais conhecido da ginasta é o fisiculturista Luiz Cleiton. Eles começaram a namorar em maio de 2022, chegaram a ficar noivos no final daquele mesmo ano, mas o relacionamento chegou ao fim em fevereiro de 2024, poucos meses antes dos Jogos Olímpicos de Paris. Desde então, a atleta não assumiu nenhum novo romance publicamente.