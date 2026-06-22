Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciam gravidez - Reprodução / Instagram

Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciam gravidezReprodução / Instagram

Publicado 22/06/2026 09:19

Rio - Sabrina Sato está grávida de Nicolas Prattes. O anúncio foi feito pelo casal, na manhã desta segunda-feira (22), por meio de um vídeo emocionante publicado no Instagram. Nele, Zoe, de 7 anos, filha da apresentadora, revela que a família vai aumentar e diz que pedia um irmãozinho ao Papai do Céu.

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"Todos os dias antes de eu dormir, eu converso com o papai do céu. Agradeço pela minha família, pelos meus amigos e depois eu faço o pedido, o mesmo pedido todos os dias, desde quando eu tinha 5 anos. A gente pedi silêncio e esperava pro papai do seu escutar. Agora eu tenho segredo para contar para vocês. A nossa família vai aumentar!", afirma Zoe, fruto do relacionamento anterior de Sabrina com Duda Nagle.

Nicolas vai ser pai pela primeira vez. Eu vou ser irmã pela primeira vez e minha mamãe vai ser mãe pela segunda vez. A minha mãe está grávida", acrescenta. Na legenda do vídeo, Sabrina e Nicolas escreveram: "O nosso amor chamou e floresceu. Deus sabe de tudo".







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Famosos e familiares vibraram com a notícia. "Quem tá feliz? Te amo! Muita, muita saúde pra essa família linda. Amo vocês", comentou Taís Araujo. "Parabéns sua linda! Muito feliz por vocês", celebrou Paolla Oliveira. "Amo vocês! Muito feliz", comentou Ivete Sangalo. "Que notícia maravilhosa! Muita saúde e felicidade!", comentou Angélica. "Que lindo", afirmou Juliette. "Eba! Que alegria", festejou Mariana Rios.

"Viva", comemorou Giovanna Lancellotti. "Sa! Que notícia linda, muito emocionada por vocês. Toda a alegria e saúde do mundo!", desejou Manu Gavassi. "Que benção! Deus sabe de tudo! Que vocês sejam ainda mais felizes!", declarou Viviane Araujo. "Que lindo!!! Parabéns a Zoe, Sá e Nicolas!!! Que venha com muita saúde!!! Estou muito feliz", destacou Kika, mãe de Sabrina.

A Unidos de Vila Isabel, escola de samba onde Sabrina é rainha de bateria, desejou uma boa semana aos seguidores e parabenizou a apresentadora. "Que tenhamos uma semana brilhante, leve, repleta de sorrisos, cores e muita alegria! Um dia de cada vez. Estamos construindo o Carnaval 2027 com a certeza da potência que somos! E, para começar bem, olha quem está passando pela sua timeline: a Sabrina da sorte, nossa rainha de bateria, espalhando boas energias, renovando as esperanças e lembrando que, quando a comunidade acredita na própria força, coisas incríveis acontecem. Parabéns mamãe, Sabrina Sato".

Perdas gestacionais

Sabrina Sato enfrentou duas perdas gestacionais em 2024, apesar de só ter falado publicamente sobre uma delas, em novembro do mesmo ano. O assunto surgiu quando a apresentadora comentou sobre o casamento com Nicolas Prattes, em entrevista à Glamour, em 2025.

"A gente começou a namorar em março ( de 2024) e ele me pediu em casamento em Paris, durante as Olimpíadas, em agosto. Pensamos em deixar para daqui a alguns anos, mas logo depois passamos por um processo muito difícil. No ano passado, tive duas perdas gestacionais. Falo disso com mais naturalidade agora, mas foi extremamente doloroso. Todo mundo só ficou sabendo de uma, mas perdi duas vezes. Passei por dois processos de internação e duas curetagens. Vivi o luto trabalhando", afirmou.