Mariana Rios festejou mesversário de Palo - Reprodução/Instagram

Mariana Rios festejou mesversário de Palo Reprodução/Instagram

Publicado 22/06/2026 15:58 | Atualizado 22/06/2026 16:27

Rio - Mariana Rios festejou os 6 meses de vida do filho, Palo, com uma celebração intimista nesta segunda-feira (22). Atriz compartilhou um vídeo com imagens do bebê, que é fruto do relacionamento com o economista Juca Diniz.

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"Viva o amor da minha vida! Parabéns meu filho amado pelos seus 6 meses. Deus te abençoe todos os dias com muita saúde e alegrias! Te amo demais, meu amor! Quero ficar grudada em você! Agradeço a Jesus todos os dias por sua vida! Seja feliz meu bebezinho lindo", declarou a atriz.

No registro, Palo surge usando macacão branco e óculos escuros. Um bolo decorado com tema circense e vela com o número seis foi colocado na frente do menino.

A jornada de Mariana Rios com a gravidez enfrentou muitos desafios. Ainda em 2020, ela perdeu um bebê por aborto espontâneo. O casal passou por um tratamento de Fertilização in Vitro (FIV) e chegou a receber um diagnóstico de incompatibilidade genética.